魯諾·費爾南德斯 Bruno Fernandes 和 貝納多·席爾瓦 Bernardo Silva 是葡萄牙的進攻泉源 （圖片來源︰達志影像）

【足球-歐國盃-F組】[葡萄牙@匈牙利(中立場地)][06/16(三)00:00][編號528]

雖然匈牙利實力也算是不錯，但分組抽籤被安排在F組這個死亡之組內，恐怕在只有法國、德國及葡萄牙三隊爭取進16強，更有可能三隊之中其中一隊最終成為冠軍。

葡萄牙隊內的靈魂人物 C羅納度 Cristiano Ronaldo 往往都可以在大型賽事中憑他個人能力去奠定勝果，他已36歲之齡於本賽季在季在尤文圖的各項賽事打進了35個進球，表現相當之出色。布魯諾·費爾南德斯 Bruno Fernandes 在加盟曼聯第二個賽季就已經成為了中場的必然先發，他在英超取得相當好的表現及成績，進步神速，在本屆歐國盃應有一番作為。貝納多·席爾瓦 Bernardo Silva 不論個人的闖關能力以及為隊友製造機會都十分了得，在左右邊路都可以為對手帶來威脅。這三前鋒的陣式絕對是葡萄牙在本屆的重要武器。

匈牙利 隊中有兩位十分穩健的防守球員，他們一同效力RB萊比錫，守門員 古拉斯 Péter Gulácsi 及中衛 維利·歐本 Willi Orbán。他們本賽季在德甲的防守表現十分優異，不過在面對葡萄牙強勁的進攻火力時，兩位球員需付出比平常更大的努力才可以把防守做好。雖然如此，不過預計葡萄牙在鋒線上正常發揮的情況之下將可以2球以內的距離擊敗匈牙利。[客勝 2:0]

姆巴佩 Kylian Mbappé 和 格里茲曼 Antoine Griezmann 是法國前鋒搭檔必選 （圖片來源︰達志影像）

【足球-歐國盃-F組】[德國@法國(中立場地)][06/16(三)03:00][編號529]

在死亡之組當中雙方都希望可以在分組賽首場賽事能夠擊敗對手，這可先重創對方爭標希望，同時亦增加對方的晉級壓力，特別是同組還有葡萄牙這支衛冕冠軍。壓力應會落在眾矢之的2018世足賽冠軍法國他們身上。另外雖然德國近況比較差，而主帥 勒夫 Joachim Löw 將會在本屆歐國盃後離任，在較少的壓力之下可能容許球員踢得更加開放。

博格巴 Paul Pogba 在曼聯跟國家隊表現判若兩人（圖片來源︰達志影像）

法國陣中巨星如雲，特別的地方在於他們在國家隊的表現往往比有球會當中更好。姆巴佩 Kylian Mbappé 無人能及的個人速度令一眾守衛聞風喪膽，既自己取得進球，也可為隊友製造機會，在2018世足賽時更看得出他很有大賽的勝利欲望。他的前鋒搭擋 格里茲曼 Antoine Griezmann，在加盟巴塞隆納之後表現只屬一般，相信他會利用本屆歐國盃賽事為自己的能力好好平反。另外 博格巴 Paul Pogba 在曼聯跟國家隊判若兩人，在法國陣中他Play Maker 的角色舉足輕重，他是有能力在一剎那間改寫戰局。

里羅·薩內 Leroy Sané 和 格納布里 Serge Gnabry 這對拜仁的鋒線組合希主也可在國家隊發揮出水準（圖片來源︰達志影像）

德國中場 京多安 İlkay Gündoğan 除了有豐富創造力，擁有非常好的球場視野之外，防守功夫在加盟曼城之後也有著明顯的進步，本賽季英超取得13個進球。前線的 里羅·薩內 Leroy Sané 速度和技術俱備，格納布里 Serge Gnabry 身體素質優厚進球把握力高，這對鋒線組合將會為法國後防帶來不少困擾。

雖然一般都認為本屆法國的實力在德國之上，不過德國在不被看好之下壓力減輕反而是優勢，在死亡之組不容有失的狀況之下預計雙方打成平手。[和0:0]