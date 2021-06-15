【回憶殺】46歲藝人賈永婕在全台疫情嚴峻時，號召企業、演藝界友人募集9234萬購買342台「救命神器」高流量氧氣鼻導管全配系統（HFNC），善心和特強行動力受到外界讚賞，好友曾寶儀還拱她「不如從政吧」。事實上，賈永婕對很多事情都盡力而為，除了有美滿家庭，還一手創立婚紗品牌，令人刮目相看。

賈永婕曾擔任記者，2000年因緣際會進入演藝圈，高挑身材、美貌和口才備受矚目，短短幾年就成為橫跨主持、電視劇和作家的知名女星，不過緣份就是如此奇妙，她2002年在一場主持活動中重逢高中學長王兆杰，兩人天雷勾動地火，交往3個月便到拉斯維加斯閃電結婚，同年底生下寶貝女兒。

賈永婕外型出眾，學生時期是校花。（圖／中時資料照）

賈永婕2002年閃婚富二代王兆杰。（圖／中時資料照）

雖然夫家身價破百億，但賈永婕不願只當享福的少奶奶，她婚後淡出螢光幕，將事業重心轉往婚紗店，斥資千萬打造300坪的婚紗攝影棚，加上月租百萬，可說是不惜砸下重本投資；厲害的是，賈永婕只花2年就回本，非常有商業頭腦。

忙於家庭、事業的同時，賈永婕還能撥出時間培養興趣，她和老公都很熱愛戶外活動、潛水和旅行，曾自我挑戰鐵人三項，最難忘的一次經驗是「倫敦到巴黎跨海三鐵賽」，嘗盡導航故障跑錯路、游泳時船壞掉等苦頭，終於平安完成賽事，她笑說：「自己的字典裡沒有放棄二字！」拚命三郎的個性果真造就成功的人生，還懂得回饋社會，相當不簡單。