受新冠肺炎疫情衝擊，勞動部今年續辦勞工紓困貸款今（15）日開放申請，共有35家銀行合作承辦，其中24家銀行提供線上申請，每人貸款額度最高新台幣10萬元，共計50萬人受惠。由於紓困名額有限，勞動部整理申貸相關QA，讓請領紓困一次到位。

Q1：勞工紓困貸款何時開辦？

A：勞工紓困貸款無論是線上申辦或是銀行臨櫃，統一自110年6月15日上午九時開始受理申請。

Q2：勞工紓困貸款的貸款對象是誰？是否一定要參加勞保？

A：1.本國籍年滿20歲以上受疫情影響的勞工，108年或109年個人各類所得總額在50萬元以下者，得申請本貸款。2.申請日前12個月內有參加勞工保險超過6個月，或有3個月勞保投保薪資等級在24,000元以上，或未投保勞工保險但可提出工作收入證明者，均可提出貸款申請。

2021勞工紓困貸款共50萬個名額。（勞動部提供）

Q3：去年已經申請過因應疫情開辦的勞工紓困貸款，還可重複申請今年的嗎？

A：1.如果去年曾經申請勞工紓困貸款，有依約還款，並符合本次貸款資格者，還是可以申請本次的勞工紓困貸款。2.如果是今年第一次申請這波疫情開辦的勞工紓困貸款，只能申請一次。

Q4：申請勞工紓困貸款要檢附什麼資料？

A：可以查詢勞動部網站公布的金融機構，選擇自己已開戶的銀行辦理，線上(或臨櫃)填具申請書、聲明書及檢附個人身分證件，有參加勞工保險者不用再檢附工作證明；未參加勞工保險者，可提出工作收入資料作為證明。

Q5：哪裡可以申請勞工紓困貸款？

A：可以向各承貸金融機構（公、民營銀行暨所屬分行或信用合作社）申請，但不包括郵局，承貸金融機構的名單可以到勞動部官網「紓困貸款/諮詢窗口」查詢。

Q6：如何線上辦理勞工紓困貸款？

A：線上辦理五步驟

1.請先選擇線上申辦的承貸銀行。

2.到選定的銀行官網的「勞工紓困貸款」線上申請區。

3.填寫「勞工紓困貸款」申請資料。

4.上傳身分證正反面影本。（備註：如您沒有參加勞工保險，需要另外檢附工作收入證明）

5.按下「送出」並等候銀行通知核貸結果。

Q7：勞工紓困貸款的貸款利率是多少？政府會補貼利息嗎？

A：紓困貸款目前利率最高按中華郵政股份有限公司二年期定期儲金機動利率加百分之一計算，目前年息是1.845%。撥款日起第1年利息，由勞動部補貼，第2年、第3年由申請人自行負擔。

Q8：勞工紓困如何還款？有無寬限期？

A：貸款人在貸款期間，第1年的第1個月至第6個月是寬限期，不用繳納本金，第7個月到第12個月攤還本金。第2年起及第3年按月攤還本金及利息。

Q9：申請之後多久會撥貸？

A：由於貸款資金是由銀行提供，銀行會依規定審查信用及工作收入情形，如應備文件齊全，銀行從您提出申請後，會儘速完成審查通知簽約及對保。確切辦理所需時間，請洽承貸銀行。

Q10：若貸款人未正常還款，會有什麼影響？

A：貸款人在貸款期間，第1年第1個月至第6個月為寬限期，免繳納本金。但從第7個月至第12個月開始，須攤還本金，如果貸款人積欠貸款本金達3個月，會停止利息補貼，另銀行也會針對貸款人未償還的本金進行追回。

2021勞工紓困貸款承辦銀行諮詢窗口。（勞動部提供）