過完史上最宅的端午連續假期，又是新的開始。疫情持續之下，選擇外帶、外送餐點，讓自己從自煮找個喘氣空間，也能活絡經濟支持店家。不過避免防疫破口，如何消毒才不會把病毒帶回家？生活達人、林口長庚醫院臨床毒物科護理師譚敦慈分享她自己遵照的ＳＯＰ。

●還有粽子沒吃完 選這一餐吃最剛好

譚敦慈呼籲，由於新冠肺炎的症狀包括腹瀉，因此這一陣子最好少吃生食，以免因生菌或不潔成分而拉肚子時，難以分辨是否染疫。

除此之外，一天三餐中，粽子該選在哪個時段吃？譚敦慈說她自己不會在晚餐吃粽子，而是當作中餐，留有可以消化的時間，或是靠運動消耗熱量。同時，她也分享吃粽子時最好要搭配的食材。

●酒精消毒食品包裝袋時 該怎麼噴？

為了支持店家，適度選擇外帶和外送，也是疫情期間的互惠方案。但是該怎麼避免病毒傳遞？譚敦慈說明簡單但安全的消毒方式。完整內容都在健康療天室第29集：拿外賣也有SOP？ 打完疫苗照護靠一招搞定！宅在家這樣做更健康！

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