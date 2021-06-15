台灣成年人口約15至20%為B型肝炎帶原者，2%為C型肝炎帶原者，這兩種肝炎也是罹患肝癌的最大主因。樂生療養院肝膽腸胃科趙珂漢醫師表示，根據國健局網路調查發現，僅六成民眾了解肝癌致病的因素，卻有九成的民眾多認為是熬夜埋下肝病的危險因子，但其實這都是錯誤認知。

●慢性肝炎多無症狀 發現症狀時多已有併發症

根據衛福部死因統計，每年約13,000人死於慢性肝病、肝硬化及肝癌，其中肝和肝內膽管癌則為全國十大癌症死因的第2位。趙珂漢醫師指出，慢性肝炎患者大多沒有明顯症狀，部分患者則有疲倦、胃口不好、噁心等症狀，嚴重時則會引起黃疸、茶色尿甚至意識障礙等症狀，等到出現症狀時就醫，通常都已合併肝硬化等較嚴重之併發症。

●口服抗病毒藥物治療C肝 達98%治癒率

B型肝炎與C型肝炎是引發肝癌的最大主因。趙珂漢醫師說明，目前能透過干擾素和口服抗病毒藥治療B型肝炎，雖無法根除肝臟細胞內病毒，但服藥後能將體內病毒量壓制下來，避免引發肝硬化、肝癌等併發症，至於C型肝炎則可藉由口服抗病毒藥物治療，有效達到95至98%的治癒率，且目前只要驗到C肝抗體（anti-HCV）及C肝病毒（HCV RNA）陽性者，就可立即接受治療。

●洗腎或家族史皆高危險族群 必要應積極就醫

因此，若為B型或C型肝炎帶原者，一定要在醫院定期接受包括抽血檢驗肝功能、甲種胎兒蛋白（AFP）及腹部超音波檢查等項目追蹤，確保自己權益，也為自己健康把關。趙珂漢醫師強調，尤其體液、血液、性行為及母子垂直傳染等都為B、C型肝炎傳染途徑，另外洗腎病患、家族史以及靜脈毒癮者也都屬於高危險族群，應特別注意，必要時應積極就醫。