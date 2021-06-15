大家都說減重要多吃蔬菜，但你知道為什麼嗎？這裡解釋給你聽。

1.熱量低：

蔬菜相較於米飯、肉類等食物來說，熱量相較低很多。多數蔬菜100克的熱量還不到30大卡。

2.飽足感強：

蔬菜擁有大量的膳食纖維，能讓人有明顯的飽足感，對於其他食物的食欲也會因此降低。

3.營養豐富：

若想減肥成功，就必須靠營養素幫助。β-胡蘿蔔素、維生素C、葉酸、鈣、鎂..等營養素都有助於減肥，而這些營養素都能在蔬菜中找到。