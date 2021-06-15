球王喬柯維奇(Novak Djokovic)取得法網歷史性一冠，賽後順手將他的球拍送給場邊一位男孩，讓他興奮地又叫又跳，身邊的人接連與男孩擁抱慶祝，成為決賽的暖心鏡頭。喬柯維奇解釋，他可不是隨隨便便送人的，他很確定這位男孩就是他的球迷。

Djokovic gave his racket to this kid and the kid is in delirium pic.twitter.com/0BUk3syEVZ — Koro (@nonsmoknlifboat) June 13, 2021

「我不認識那位男孩，但整場比賽我都聽見他的聲音，特別是當我丟掉前兩盤的時候，他一直幫我加油，甚至還提供戰術指導（男孩建議他調整發球）。他真的幫上我的忙，我覺得那很可愛又很窩心，我覺得如果要送出球拍，他是最佳人選。算是我對他熱情支持的一點謝禮。」

雖然近來業界形象欠佳，喬柯維奇對球迷還是很好的，他這個動作獲得許多掌聲，法網官推也特別記錄下這一幕。

這支球拍不同於以往的比賽，這是喬柯維奇生涯第19座大滿貫，首度在大滿貫決賽大逆轉，首度在單屆大滿貫大逆轉兩次，以及兩度完成「全滿貫」（四大賽拿過兩輪冠軍）的歷史性一勝。美媒《雅虎體育》引述Goldin Auctions等運動紀念品專家估計，這支球拍「保守估計」約價值2.5萬至3.5萬美元。

還不止這樣，如果喬柯維奇日後奪得第20座大滿貫（一般認為是遲早的事），男孩手中那支球拍將會漲到5萬美元（新台幣138.5萬）。假使他還能拿下今年的溫網、美網冠軍，完成2021年單季「全滿貫」，球拍還會漲到7.5萬至10萬美元！