花蓮深夜發生規模4.0地震 最大震度4級 00:152021/06/15 中時新聞網 吳長諭 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 花蓮壽豐14日深夜發生規模4.0地震。（中央氣象局） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台灣東部14日晚間23時44分發生規模4.0地震，震央為花蓮縣壽豐鄉，最大震度4級。各地震度分別為花蓮縣銅門4級、花蓮市3級、南投縣奧萬大2級，台中市梨山、宜蘭縣南山皆為1級。 花蓮剩餘2千多劑疫苗 開放2條件長者可優先接種 3人深夜無證入管制區垂釣 男墜6米深涵洞摔斷雙腿 #規模 #4.0 #震度 #地震 #花蓮 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 防疫優先 宜花未湧現觀光人潮 04:102021/06/14 地方新聞 花蓮13500劑AZ疫苗明開打 2到5類分區、分時、分流施打 12:022021/06/14 生活 總經環境有利新興股市 各國投資機會多元 14:172021/06/14 財經 酒駕男超速違規警尾隨查緝 只因一舉動由無罪逆轉改判5月定讞 11:122021/06/14 社會 沒班上、領嘸補助帳戶剩976元 電影院工讀生洩「每天1餐」吃土心聲 18:382021/06/14 社會 綠黨團提案6月夏月電價暫緩啟動 經部鬆口評估 23:392021/06/14 財經 湖北十堰驚傳氣爆 12死138傷 04:102021/06/14 焦點新聞 美軍2028開建新型驅逐艦 能否抗衡陸055後續型號仍難預料 01:542021/06/14 兩岸 3月大嬰染疫！花蓮大家族烤肉3確診 水泥工班已1傳11人 16:512021/06/14 生活 通用汽車股東大會周一登場 史上最風光 23:392021/06/14 財經 電動機車騎進中印 建灘頭堡 04:102021/06/14 產業．科技 生活熱門新聞 新北增98例確診 侯友宜曝「這17區」成功零確診 - 生活 桃園增10確診 足跡多集中在中壢 全聯、美聯社、小北百貨都有 - 生活 柯文哲揭確診下降2原因 竟跟端午節有關 - 生活 石門水庫3天進帳破千萬噸 驚人對比照曝光 草坪快不見了 - 生活 1萬元家庭防疫補貼明起領取 1圖秒懂2到手方法 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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