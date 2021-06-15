英國首相強生（Boris Johnson）今天宣布，鑒於2019冠狀病毒疾病（COVID-19）Delta變異株確診率暴增，防疫解封日期將延後1個月，至7月19日。

路透社報導，根據強生政府今年2月勾勒的路線圖，當局指出，所有社交限制措施都是為了防止疫情擴散，而解封日期「不會早於」6月21日，那天之後酒吧、夜店等服務才可全面開放。

然而，近幾週來，境內確診案例又快速成長，禍首就是最先在印度發現的Delta變異株。衛生官員認為，Delta變異株的傳染力可能比先前的主要病毒株高60%；醫學專家也已警告，恐引發第3波大流行。

英國「每日郵報」（Daily Mail）同時報導，根據英格蘭公共衛生署（PHE）最新報告，目前為止，42名因感染Delta變異株而身亡的英國民眾當中，有近1/3的29%已經施打了兩劑的疫苗。

雪上加霜的是，這份報告認為，Delta變異株的家庭傳播風險比最早在英國流行的Alpha變異株高6成4，在室外的傳播力又高出4成。

英國昨天新增確診7490例，死亡8例。6月7日至13日的確診病例增加幅度，幾乎比前一週高50%；而6月2日至8日的住院人數，又比前7天升高了15%。

英國政府已強調，任何的防疫限制鬆綁都是不可逆的，意味著要做就必須謹慎。（譯者：蔡佳敏/核稿：張佑之）1100614