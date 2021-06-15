美國地質調查所（USGS）通報，菲律賓南部今天發生規模5.7地震。由於餘震不斷，地方當局警告，恐怕會造成損害。

根據通報，這個淺層地震是在今天晚上10時38分（同台灣時間）侵襲民答那峨島（Mindanao）。

菲律賓火山暨地震研究所（Phivolcs）指出，地震規模為5.9，並警告，恐怕會造成損害。

目前尚無損害或人員受傷通報，但震央附近卡丁吉蘭市（Kadingilan）代理警察局長指出，今天的地震「十分強烈」。1100615