菲律賓民答那峨5.7地震 恐造成損害 03:332021/06/15 中央社 中央社 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 菲律賓民答那峨5.7地震 恐造成損害。（圖為地震示意圖，達志影像／shutterstock提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 美國地質調查所（USGS）通報，菲律賓南部今天發生規模5.7地震。由於餘震不斷，地方當局警告，恐怕會造成損害。 根據通報，這個淺層地震是在今天晚上10時38分（同台灣時間）侵襲民答那峨島（Mindanao）。 菲律賓火山暨地震研究所（Phivolcs）指出，地震規模為5.9，並警告，恐怕會造成損害。 目前尚無損害或人員受傷通報，但震央附近卡丁吉蘭市（Kadingilan）代理警察局長指出，今天的地震「十分強烈」。1100615 縣市不同調 桃園里長憂雙北長者瓜分疫苗 巴西總統未戴口罩與庶民同罪 被罰2800 #地震 #損害 #今天 #菲律賓 #警告 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 85歲長者疫苗開打 侯友宜：目前回報接種率近6成 10:502021/06/15 生活 台中單車文旅 達人領路‧多元騎乘魅力 08:302021/06/15 生活 民意變了 命理師預言：兩大咖將成翹楚 有人恐被下架 15:532021/06/12 政治 日外相：研擬透過COVAX對台灣追加提供疫苗 11:442021/06/15 國際 陸威脅仍在 菲國3度暫停終止菲美軍隊互訪協定 11:012021/06/15 國際 嘉縣朴子安福宮 暫緩取午時水 04:102021/06/14 地方新聞 別只解燃眉急 股東會應轉型 04:102021/06/14 財經焦點 投縣人潮驟降 8成旅宿業自主停業 04:102021/06/13 地方新聞 象牙海岸再傳聖戰攻擊 3名軍警遭炸死 16:002021/06/13 國際 疫情爆發 疫苗淪口水戰！醫舉1例：幾年後可能發現是在害人 10:142021/06/15 生活 大航海時代的起源 中斷的絲綢之路 07:002021/06/14 歷史 國際熱門新聞 致函台灣要疫苗？菲律賓否認 - 政治圈 CNN：西方聯手抗陸 北京該多擔心 - 政治圈 日外相：研擬透過COVAX對台灣追加提供疫苗 - 國際 - 中央社 印度變種噩夢：英每日恐暴增8萬確診 3成死者打2劑疫苗仍身亡 - 國際 哈利梅根接二連三亂放話 英女王不忍了開火宣戰 - 國際 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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