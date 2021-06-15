賈永婕為醫護人員送宵夜到午夜。（摘自臉書）

賈永婕為醫護人員送宵夜到午夜。（摘自臉書）

賈永婕為醫護人員送宵夜到午夜。（摘自臉書）

賈永婕為醫護人員送宵夜到午夜。（摘自臉書）

賈永婕發揮超高行動力，在短短數日內為各大醫院火速募集到總價超過9000萬元的300多台高流量氧氣鼻導管全配系統（HFNC），被網友封「抗疫女神」。為3家醫院大夜班醫護人員送宵夜忙到午夜12點多的她，直到15日凌晨才有時間在臉書公布前一天、也就是14日端午節的70台「交貨紀錄」，她在長文中細數從送醫護人員愛心便當至今10多天的初衷，但也透露了看到了一些現象，讓她有一點難過！

賈永婕表示：「今天看到很多的政論節目開始批評八啦八啦的時候，其實我有一點難過。是不是我這樣，反而讓台灣又開始有一點分裂了？我很愛台灣，真的很愛，我希望我們可以多一點愛少一點恨，互相的支持、互相的鼓勵，我們有共同的敵人是病毒！我們要當彼此的神隊友，互相支援，不分彼此，一切努力消滅病毒！」她強調，對抗瘟疫的唯一方法就是「正直」！

據悉，她沮喪難過的原因，是看到某些政論節目拿這次高效率、行動力的善舉做文章，認為這是在「打臉」政府，讓單純因為愛台灣、挺醫護的「支援前線」的美意被扭曲。

賈永婕在文中表示，打從一開始的愛心便當活動，她就沒有想太多，「那個時候我覺得台灣好像因為疫情有一點分裂。我在想有什麼樣子的活動能夠把大家的心串連在一起，大家都是愛台灣的人，也許有一點緊張、有一點焦慮，但是我們應該可以用正向的心情來面對。所以我開始了送愛心便當的活動，很單純的只是想要給醫護人員加油打氣」。

她說，這些年她瘋狂在運動，大家也都知道她之所以會開始投入運動是因為2012年，她在半年不到的時間就失去了最好的朋友（指服裝設計師黃淑琦）還有她最愛的爸爸，於是開始用運動來療傷！「對一個從小不運動的人，不管是在三鐵的比賽，還是在馬拉松的賽道上都非常的痛苦吃力！但是只要一聽到旁邊有人幫我喊加油，不管再痛苦難熬，我都會擠出我的招牌假笑奮力的往前衝！我也最喜歡在台灣比賽，因為在台灣永遠有最多人來幫我加油！然後說我好瘦好漂亮之類的」。

「所以加油打氣是多麼重要的一件事情！在漫長的賽道上讓你知道你並不孤單！就這樣我在大家的加油打氣聲中，化悲傷為力量，依然打拼過日子！所以在任何時候我都會大聲地幫別人加油！像瘋子一樣的狂喊！我就是一個熱血充滿著加油魂的人」。

這樣的她，希望讓醫護人員知道我們全台灣都在幫他們加油，在這抗疫的賽道上你們並不孤單，「而這次的救命神器也是因為愛心便當而起！今天有人說我是神力女超人，哈哈！還叫我穿泳衣去交貨。能看嗎？我真的只是一個熱心的大嬸（好啦！年紀是但是人還是很美）」她非常想念可以比賽的日子，也希望「未來在賽道上我們一定要幫彼此加油好嗎」！

她也跟大家報告14日一整天的行程，「早上10：30台北慈濟交貨機器、下午1：30 仁愛醫院交貨機器、4：00仁愛醫院端午節下午茶、晚上11：00台安醫院端午節宵夜、11：30 國泰醫院端午節宵夜、12：00馬偕醫院端午節宵夜。宵夜非常的豐富喔，Just Kitchen的餐盒、柯佳嬿的肉桂捲、徠集手工法式甜點的烤布蕾、吉旺財手搖飲料。我希望我們的醫護人員在休息時間有一些邪惡的療癒食物」。端午節假期不但沒休息，還馬不停蹄奔波了約14小時，向來愛過節日的她搞笑說：「端午節嘛，還是要有儀式感！」