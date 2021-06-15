科技股上攻 華爾街那指和標普創新高 05:382021/06/15 中央社 中央社 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 科技股上攻 華爾街那指和標普創新高。（達志影像／shutterstock提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 重振雄風的科技股今天推升華爾街相關指數再創新高，行情優於工業大廠。本週稍後美國將發布重大經濟數據，聯邦準備理事會也將作出重大宣布。 科技股那斯達克指數上揚104.72點或0.74%，以14174.14點作收。 標準普爾指數小漲7.71點或0.18%，收在4255.15點。標普和那指雙雙創下新高。 道瓊工業指數下挫85.85點或0.25%，收34393.75點。1100615 陸企景氣指數飆新高 康和投顧預期本周指數上看17,500點 #指數 #科技股 #85 #工業 #華爾街 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《國際金融》能源股推升 歐股創歷史新高 10:012021/06/15 財經 CNN：西方聯手抗陸 北京該多擔心 11:002021/06/15 國際 《半導體》台積電隨ADR續攻 周四除息聚焦 10:182021/06/15 財經 台股投資建議 逢低布局低價績優股 04:102021/06/15 財經焦點 《基金》海外解封消費熱 5檔全球股票型基金淨值衝新高 11:262021/06/15 財經 《電腦設備》雙利多推一把 緯穎千金到手 10:522021/06/15 財經 資管巨頭壓寶陸港科技、醫藥 04:102021/06/15 全球財經 處分廠辦挹注 神基獲利年增目標提前達陣 04:102021/06/15 產業．科技 航海王股價噴出 台股早盤大漲逾百點 09:202021/06/15 財經 《台北股市》當沖主導台股 波動加大恐阻長線資金 10:012021/06/15 財經 北約無計畫 在歐洲部署陸基核飛彈 04:102021/06/15 話題觀察 國際熱門新聞 致函台灣要疫苗？菲律賓否認 - 政治圈 CNN：西方聯手抗陸 北京該多擔心 - 政治圈 日外相：研擬透過COVAX對台灣追加提供疫苗 - 國際 - 中央社 印度變種噩夢：英每日恐暴增8萬確診 3成死者打2劑疫苗仍身亡 - 國際 哈利梅根接二連三亂放話 英女王不忍了開火宣戰 - 國際 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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