重振雄風的科技股今天推升華爾街相關指數再創新高，行情優於工業大廠。本週稍後美國將發布重大經濟數據，聯邦準備理事會也將作出重大宣布。

科技股那斯達克指數上揚104.72點或0.74%，以14174.14點作收。

標準普爾指數小漲7.71點或0.18%，收在4255.15點。標普和那指雙雙創下新高。

道瓊工業指數下挫85.85點或0.25%，收34393.75點。1100615