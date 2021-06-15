歐洲國家盃足球賽14日出現破賽史紀錄的超級遠射世界波，捷克前鋒希克（Patrik Schick）在對陣蘇格蘭的第52分鐘，竟於剛過中線兩步處直接左腳遠吊破門，創下歐國盃賽史從1980年開始統計射門距離以來的最遠進球紀錄。

「我在上半場就一直注意門將的站位，知道可能會有這種狀況。」效力於德甲勒沃庫森的希克，在賽後談到自己這顆世界波遠射，「等到機會出現，我看到他離球門線很遠，就把球踢進去了。」

蘇格蘭門將馬歇爾回追不及，狼狽跌入自家門內且跟球網纏在一起。（美聯社）

蘇格蘭門將馬歇爾（David Marshall）回追不及，狼狽的跌入門內與球網纏在一起的畫面，也將隨著希克這球載入史冊。不過希克這顆遠射的距離各方數字不一，《GOAL.COM》網站估算距離為49.7碼（約45公尺），《ESPN》則認為有54碼（約49公尺）遠，不僅創下歐國盃、世界盃兩項男足大賽新猷，也平了美國女將洛伊德（Carli Lloyd）在2015年世界盃對日本的紀錄。

其實在技驚四座的超級遠射之前，希克已先於上半場終了前頭槌破門，「梅開二度」帶領捷克以2比0氣走相隔23年重返國際大賽的蘇格蘭。希克賽後驕傲的說：「我們有很多勤奮的球員，絕對不會讓對手好過。蘇格蘭當然也不好惹，但他們的戰術我們已經有因應之道。」

捷克獲勝後藉淨勝球優勢占居D組第1，下役將遭遇克羅埃西亞，蘇格蘭則要與1勝的英格蘭上演「聯合王國內戰」（全名大不列顛與北愛爾蘭聯合王國，簡稱英國）。

在席克不可思議的進球這天，歐國盃兩場E組賽事也大爆冷門，擁有甫創德甲單季進球紀錄、拜仁慕尼黑「神鋒」萊萬多斯基（Robert Lewandowski）的波蘭對上斯洛伐克，竟然先因防守失誤自擺烏龍，第62分鐘又被罰下1人，最終以1比2飲恨落敗；飽受新冠病毒侵擾的「鬥牛士」西班牙，也以0比0遭瑞典逼和。