夏至前後，隨土天入四分刑相，並周末太陽移座巨蟹宮與木星逆行，穿插金冥梅花相位，全球政經或再有巨變，無論是政治人物因疫情失言，或是軍演擦槍走火，硝煙四起擾亂地緣政治，國際新聞怵目驚心，令6月下旬陡生末日感。幸而周末逢日木三合吉相，集體紊亂情緒下，仍是溫情滿人間。

臨亂不危，必有後福，本周逢水星逆行告終，諸多社群媒體誑語、虛假新聞亂象與科技產品失靈情況，將漸收攏。而周初火木梅花相位，將引爆媒體與影視產業震撼彈，重量級演員因工負傷或黑歷史驚爆，或有名流偽善面具落下等話題。財經方面，生技類股利多將盡或負面新聞多，投資人宜慎。

本周星情排行

巨蟹座 輕撚東風

摩羯座 點鐵成金

射手座 業力解脫

金牛座 借力使力

牡羊座 貪快反而捨近求遠

臥薪嘗膽，本周火星為相位樞紐，皆砥礪牡羊的職場智慧，名望成就狀似信手拈來，但最後一里路，盛大之餘務必謹小慎微，以防變生肘腋。財運平平，水星逆行期間寧可多儲蓄。感情是姻緣天定。

金牛座 關鍵時刻一翻定局

謀定後動，金牛步入年中轉型期末尾，口碑厚積薄發或是正緣業力加持，皆非一日之功。職場上不畏人言，精誠所至，便能金石為開，順利實現目標。財利退場。感情是回眸闌珊。

雙子座 花開堪折切莫錯過

二枚腰肢，雙子解脫案牘疲乏，水逆期間，偃旗息鼓，好整以暇，寬以待人。出行運爾爾，更不宜購買電子產品，交通有備案為上。財運平庸，收款推遲。但感情運不壞，是君心已定，收之桑榆。

巨蟹座 日進斗金無需計較

財自暗湧，兩宮交旬，巨蟹職場運相對安穩，資源豐沛且有利差旅，向上管理更甚埋頭苦幹，皆大歡喜更容易。偏財運佳，水逆前後，交易需謹慎。感情運執著，一心向他。

獅子座 需慎防相看兩生厭

措手不及。本周獅子需防半路殺出程咬金整碗端去，貴人變小人。水逆期間需嚴待溝通上失誤，以免功虧一簣。留意出行安全，旅遊醫療險不可少。正財防小人。感情運是裝聾作啞。

處女座 拱手無為讓子彈飛

觸底反彈，本周逢水星逆行又火星強化土星，職場捎來捷報，但慎防乳酪效應，一步錯步步錯，噩夢成真。體力、心力交瘁，特別留意授權失誤。投資運佳，正偏進財豐。感情是滄海桑田。

天秤座 懷德不孤曖曖有光

審時度勢，新月甫結束，天秤另闢新戰場，心態轉善，工作是四兩撥千斤，一笑泯恩仇，水逆期間是下自成蹊，意外圓夢。偏財不壞，但留意車禍。感情運不俗，是暗香浮動。

天蠍座 裝聾作啞吟風頌月

逆風前行，逢火星與守護星六合及巨蟹新月，本周天蠍伺機而動，順勢而為，愈是蟄伏低調，愈能出奇制勝。水逆影響向下管理，溝通問題多多，或是子女寵物抱恙。財運無奇。感情是不忮不求。

射手座 休管他人針砭月旦

謀事在人，6月下旬，逢火木六合，金錢槓桿效應更加放大，射手職場宜靜不宜動。事涉差旅或是合約議定，更需慎加戒備。漏財難補，借貸容易但需留意合約條件。感情運勢是邪花異草。

摩羯座 卿可知曉泰極否來

眾口鑠金，黃袍加身，本周關鍵字是協調，忍辱負重如摩羯，也有力有未逮時分，不如動口不動手，軟語求人和，部分摩羯則是夏季好耕耘，秋天可收割。正財有小利。感情是秀才遇兵。

水瓶座 加官晉爵稍等一會

時移世易，6月下旬氣勢翻紅，職場弛張有度，水逆期間無需過度在意他人月旦。貴人處處，但需防暗處小人。財運佳，尤以金星順行前後。感情是一心守候。

雙魚座 高人氣賴厚積薄發

勢如破竹，本周的雙魚運轉乾坤，坐擁天時地利與最難得人和，雖有水逆，但出師奏捷，更有新月護持。唯獨外出差旅運需留意，莫忘旅平險與不便險。夏季時期規劃偏財將有所獲。感情運好壞兼半，留意桃花劫。

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