林羿禎（琳妲）2014年加入中華職棒「樂天桃猿隊」的專屬啦啦隊「樂天女孩」，還要兼顧網紅團體「反骨男孩」的拍片行程，堪稱拚命三娘，感情卻始終宣稱空白。

（圖／攝影組）

日前本刊在台北市大安區捕獲琳妲與「反骨男孩」成員酷炫、孫生，一行人站在騎樓聊了1小時才原地解散。琳妲接著獨自搭捷運前往新北市中和區的咖啡廳。晚間8點半琳妲步出咖啡廳，身旁還有2名陌生男子，3人在門口小聊幾句後，琳妲隨即與其中身形較壯碩的男子鑽進一處靜巷，到水果攤採買。

（圖／攝影組）

採買結束後，琳妲突然坐在路邊的椅子上，壯碩男子竟當街幫她「馬殺雞」，一路從肩膀按到手臂，手法宛如專業按摩師。而琳妲似乎十分享受這樣的服務，還一度靠在旁邊的櫃子上，看起來相當放鬆，小倆口就這樣有說有笑，在街頭進行「人與人的連結」長達1小時。

（圖／攝影組）

根據本刊觀察，琳妲與壯碩男應處於「友達以上，戀人未滿」的階段，除了按摩時有肢體接觸，沒有任何曖昧的動作。小倆口接著前往一旁的香燭行，看似在接受算命服務，半小時後琳妲才在男子的陪同下，到巷口搭乘白色轎車離開，結束短暫又樸實的約會行程。

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