本月十日，雄獅欣傳媒總監林芳怡突然呼吸困難送醫，24小時內驟逝，過世後才確診新冠肺炎，讓她的許多親友納悶，她早從5月中旬就居家上班，平時也幾乎未搭大眾交通運輸工具，到底是在哪裡感染病毒呢？

2天後，藝人李培禎公開自己確診，也有同樣疑惑，自認「防疫乖寶寶」的她，三級警戒後就不常出門，最遠只到陽台放風，被告知採檢陽性時，驚呼：「怎麼可能？我這麼注意，我怎麼得到的？」

雄獅集團欣傳媒總監林芳怡驟逝後才確診新冠肺炎，由於她幾乎都宅在家，讓親友相當不解。（圖／翻攝自林芳怡臉書）

「許多人以為噴酒精就安全，這是錯誤的！」中國醫藥大學新竹附設醫院感染科主任張凱音說，濃度75%以上的酒精能夠消滅病毒，但必須等待30秒至1分鐘才能真正消毒。如果雙手剛噴完酒精就觸摸物品，病毒還是有機會沾附上去，甚至間接進入人體之中。

另外，許多人外出搭捷運、騎Ubike時，都會記得在握把、把手上噴灑酒精，但事實上若上面有汙垢、或有凹槽，都會影響酒精消滅病毒的效果。「所以不如觸摸完之後，雙手再噴酒精比較安全。」張凱音說。

自認是防疫乖寶寶的藝人李培禎，平時最遠只到自家陽台，因此得知自己確診時相當錯愕。（圖／翻攝自李培禎臉書）

隨著疫情升溫，許多民眾必須外出時也都做好全身裝備，甚至全程戴上塑膠手套。「我們在第一線面對患者時，的確會有這樣的配備，但對於一般民眾來說，其實沒有必要，有時反而增加感染病毒的機率。」

張凱音說，很多人戴上塑膠手套之後反而會失去戒心，東摸西摸，病毒也跟著到處傳播，就算記得噴灑酒精，由於塑膠手套有許多皺褶處，根本沒辦法完全消毒乾淨，相較之下，不戴手套的雙手反而能隨時洗手，更加安全。

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