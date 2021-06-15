根據疫情指揮中心資料顯示，雙北的家戶傳播率大約在40%~45%，台中也有三分之二的確診者是因為家庭群聚所感染。國泰醫院感染科醫師崔可忠建議，依照風險高低來決定家中環境的消毒頻率。

「如果幾乎都沒出門，外出地點也沒有聚集人潮，可以大約每周消毒一次就好，將漂白水、清水以1比19的比例混合，擦拭家中地板、門把、以及家人經常碰觸的物品。」崔可忠說如果經常出入高風險地區如醫院，或是從傳統市場返家，若能每次返家就能全面消毒當然更好，或是改而針對重點區域如門口、玄關消毒。

收到宅配包裹時，應先噴灑酒精消毒或更換外包裝，以避免讓病毒侵入家中。（圖／資料照）

阻絕病毒於家門之外，家門之內也可以最好風險管控，尤其是其中一個家人出現症狀時。「只要提高警覺，絕對有機會阻止家戶傳播！」中國醫藥大學新竹附設醫院感染科主任張凱音分享一個成功案例。

一位家住新竹的男子，有雙北活動史，為避免風險，返家後就先把隨身物品與家人分開擺放，後來他出現喉嚨痛等疑似症狀，除了在家也戴上口罩之外，也立即與家人分開飲食、與妻子分房睡覺。

採買生鮮食物回家之後，建議更換外包裝，同時趕緊放入冰箱避免接觸，可以減少病毒傳播機會。（圖／資料照）

後來男子果然確診，但醫護人員卻驚訝發現家人完全沒被傳染，就連公司同事也沒人中鏢，可見做好防護措施，絕對能發揮效果。台北市長柯文哲日前也建議家庭成員不要共餐、碗筷不要共用、浴廁分開始用、經常使用的物品多消毒，從這些細節做起，就能降低家戶傳播的機率。

對於疫情未來走向，張凱音認為須有長期抗戰的準備，「以台灣目前來說，病毒已經太深入每個社區角落了，要清零已經相當困難！」依照過去對抗病毒的經驗看來，要做到三件事才可能終結疫情。

許多店家推銷紫外線燈殺菌，但由於該類工具無法完整照射到物品凹槽處，因此最好還是以酒精擦拭物品較安全。（圖／資料照）

第一是大規模篩檢，「疫情重災區要密集篩檢，低風險則要精準篩檢，主要是希望能搶先一步控制住感染範圍。」其次是藥物，但目前仍沒有特別有效的治療藥物；最後則是盡速施打疫苗，目前日本捐贈近124萬劑AZ疫苗已陸續配送，開放疫苗接種順序1至7類族群施打，包括醫護、警察、防疫、社福人員，以及75歲以上長者，截至6/11為止，累計接種 79萬9129 人次，疫苗接種率約3.4%。

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