東契奇(Luka Doncic)被謠傳可能離開獨行俠，根據美媒《The Athletic》報導，東契奇與一位球團高層沃加里斯(Haralabos Voulgaris)不睦，這讓隊上一些人擔心他的去留問題。今年2月東契奇曾經在一次失誤之後對沃加里斯發飆：「別他X的叫我冷靜！」4月輸給尼克的時候，因為沃加里斯提前離場，東契奇又跟隊友挑撥說沃加里斯「棄我們而去」。

所幸這些似乎只是謠傳，獨行俠老闆庫班(Mark Cuban)隨即在推特澄清：「全是狗屁胡扯。」沃加里斯是數字化研究的主任，美媒報導他的實際權力不止於此，過去兩季他得到庫班信任，成為高層裡最具影響力的人。

庫班親自駁斥這個說法：「我一向傾聽東契奇與高層的想法，這種地下總管的傳言簡直可笑，說其他人取代卡萊爾(Rick Carlisle)來排定陣容更是羞辱人。」外界也曾質疑總教練卡萊爾帶兵不力，庫班公開力挺卡萊爾。

美媒《Bleacher Report》報導，東契奇與球團高層的關係還不錯，事實上東契奇才是在球團裡「一人之下」的那個權力者，整支球隊都繞著他轉。東契奇下個球季還剩1017萬美元球團選項，最快今夏就可續約簽下5年2億美元的超級合約。ESPN記者詢問東契奇是否有意續約，他只微笑說：「你知道答案的。」

以目前庫班對東契奇的倚重，東契奇基本上就是另一個諾威茲基(Dirk Nowitzki)，諾佬在獨行俠整整21年沒有轉隊，他們真正該處理的問題是要找哪些球員來搭配東契奇。