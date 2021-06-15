新竹1名人夫長期對妻子小芳（化名）言語暴力，不但會在行房對妻子說「想看妳被強暴強姦」，還刻意加入妻子前男友的「私密社團」，將對方在群組公開的性事過程拿給妻子看，最後甚至說要出軌，怒罵妻子「都卡在有妳的存在」，種種離譜事蹟讓小芳崩潰；法院認為他已失去對配偶的基本尊重，判准離婚。

判決書指出，小芳說她與丈夫2017年結婚，婚後經常遭到對方抱怨諸多事、言語嘲諷，丈夫還多次提到她的前男友，並說「我應該早點認識妳前男友的」、「他怎麼拐到妳的」、「我怕丟臉的是我、戴綠帽的也是我」等話，不實指控她與前男友發生外遇，讓她飽受身心壓力，夫妻也因此分房睡。

此外，小芳指出，丈夫因為與她的前男友有共同好友，丈夫竟透過關係加入對方的LINE私密群組，因前男友經常在該群組中分享與他人的性事，丈夫竟將群組內容拿給她看，甚至還說「妳看他過得多好！愛愛都有吹吹（口交）！」讓她相當崩潰；之後丈夫也不斷宣稱要外遇，還對她說「卡在有妳的存在」、「前妻一直想挽回」，讓她最後忍無可忍提告離婚。

法院認為，丈夫事後雖以讓小芳去做醫美手術作為補償，但參酌他對小芳的對話紀錄中多次提到前男友，甚至傳給小芳該群組的截圖，認定他已失去對配偶的基本尊重，夫妻感情難以回復，因此判准離婚。

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