梅雨又回來！氣象專家吳德榮表示，歐、美模式皆模擬，梅雨滯留鋒面周日重返台灣附近南北徘徊，一直影響到下周四，更預測此波梅雨持續的時間及降雨量，都不亞於前2波。

吳德榮在「三立準氣象· 老大洩天機」專欄撰文指出，最新歐洲模式及美國模式，皆模擬周日(20日)起「梅雨滯留鋒」重返台灣附近、南北徘徊，至下周四(24日)天氣型態尚未改變。有激發中、小尺度對流系統，伴隨劇烈天氣及大量降雨的機率。模式模擬也顯示，此波梅雨滯留鋒持續的時間及所帶來的降雨，都將不亞於前2波；不過，愈接近模擬的末期，理論上的不確定性會增大，模式也會不斷調整，需持續觀察最新資料。

歐洲(ECMWF)模式及美國(GFS)模式，皆模擬下周日(20日)「梅雨滯留鋒」已重返台灣附近。(圖擷自ECMWF & tropical tidbits)

氣象局也表示，下周二至下周四(22至24日)西南風影響及鋒面位於北部海面，除了迎風面南部地區天氣依舊不穩定外，中部以北及東北部也有局部短暫陣雨或雷雨偶爾出現，至於花東等地區則是多雲，中午過後仍有局部短暫雷陣雨可能發生；北方鋒面的接近的程度以及對台灣的影響，目前變動仍大，不確定性高，氣象局會持續觀察。

至於近日天氣，吳德榮表示，今天起至周五(18日)台灣附近盛行西南風，迎風面水氣抬升，中南部易降雨；背風面過山沉降，北部、東半部、大多晴朗、天氣炎熱，將有連日高溫36度以上出現，要注意防曬、防中暑。迎風面的降雨為不定時的，日夜皆有機率；背風面則降雨機率偏低，午後山區偶有非常零星的降雨。周六(19日)鋒面接近，水氣增多，大氣不穩定度提高，各地轉有局部陣雨或雷雨，西南風迎風面的中南部，雨勢較大。