日本贈送台灣的124萬劑AZ疫苗，新北是疫情重災區共獲分配8.3萬劑，對照疫情現況不算多，而疫情相對輕許多縣市如高雄約獲9萬劑，雖指揮中心已解釋高雄實際僅獲配發8萬劑，但仍引起外界、尤其藍營質疑中央此次分配疫苗有藍綠縣市大小眼之分。國民黨台北市議員羅智強昨也怒轟，新北是這次疫情重災區，連綠委林淑芬都跳出來「討疫苗」，但另一綠委、行政院長蘇貞昌女兒蘇巧慧「看嘸人」，真是「爛透了」。羅智強這番言論，吸引4.3萬網友按讚。

羅智強昨（14日）在臉書發文痛批，新北人口比高雄多，確診數比高雄多，是這波疫情的重災區，他仍認為新北分配到的疫苗總量不如高雄不合理，表示連林淑芬開砲討疫苗，反而是新北市選出立委、院長女兒蘇巧慧沒吭聲、「看嘸人」。蘇貞昌和蘇巧慧溝通順暢，蘇巧慧一質詢，蘇貞昌就馬上幫孫子裝冷氣，但卻不肯為新北市發聲，為受害最深的區域多補些疫苗。

新冠肺炎本土疫情嚴峻，雙北尤其嚴重，羅智強轟，衛福部次長石崇良污名萬華是破口，立委林昶佐反罵國民黨；新北缺疫苗，蘇巧慧也一聲不吭。羅譏諷，「這一對寶，選上之後就不在乎選民死活，要這種立委領薪水，不如拿顆免費的西瓜代替」。

不過，針對高雄合計取得9.01萬劑疫苗，而新北取得8.3萬劑疫苗，遭外界質疑分配不公，中央流行疫情指揮中心12日已回應，高雄取得的量包含1.01萬劑國軍專案，實際上用於1-6類公費對象的，只有8萬劑。另高雄日前取得莫德納疫苗6800劑，新北則取得9800劑，此次分配日援疫苗也有將已取得的莫德納疫苗量扣除。

指揮中心雖有解釋，但羅智強此篇文章PO出至今，已累積4.3萬網友按讚、獲高度認同。許多網友表示，「新北市需要蘇立委為市民爭取福利，立委卻視若無睹」、「石崇良、林昶佐、 蘇巧慧完美詮釋黨的利益大於人民權利」、「重災區不幫忙在那邊扯後腿，只會作秀，有幾個民進黨的有出來說話的嗎」、「非常時期，當然看不到蘇巧慧，等要在選舉時，就可一天看到他好幾次，哈哈」。