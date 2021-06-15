新冠肺炎疫情升溫，但由於疫苗不足，何時能打到疫苗成為全民關注焦點，更傳出有旅行社以「打疫苗」攬客，開出美西高昂價格的行程，JKF女郎邱默默透露近日已前往美國施打疫苗，還把過程拍成影片PO上網分享，更表示施打過程相當方便，甚至不用下車就可以打疫苗。

邱默默透露這次前往美國打疫苗，主要是待在台灣也不知道什麼時候才能打到，加上公司直接補助機票錢，就跟好友青青一起前往美國，一下飛機就被帶往南加大打疫苗，從她PO的影片中，可以看到直接坐在車上就能施打疫苗，而且過程相當快速，不用幾秒鐘就完成了，她更強調在美國打疫苗不僅免費，打完還送一堆禮物。

邱默默表示目前打完第一劑輝瑞疫苗，接著要等21天施打第二劑，不忘提醒想要赴美打疫苗的人，要先到網站預約，對此，網友紛紛回應：「天那，竟然在車上直接打起疫苗來」、「打完疫苗不是天下無敵，需要一段時間才產生抗體，產生抗體後還是有機率會被感染」、「在美國沒有任何限制。但是拜託回國請乖乖檢疫，自主居家隔離滿14才再出來」。

JKF女郎青青分享到美國打疫苗。（圖／翻攝自c.0214 IG）

至於另外一位JKF女郎青青，日前也分享赴美打疫苗的心得，先是表示：「下飛機直奔輝瑞~老闆秘書幫我預約來打免費輝瑞，有這麼順利的行程，真的感恩老闆」向來很怕痛的她，表示：「打完竟然沒有哭！完全不會痛欸，網路上說的超可怕，結果打了根本沒感覺」。

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※免付費防疫專線：1922、0800-001922