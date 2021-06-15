女星賈永婕近日號召業業界、演藝圈，共募集到總價超過9000萬元善款，買了300多台高流量氧氣鼻導管全配系統（HFNC），被網友封「抗疫女神」，而編劇「謝小蜜」昨（14日）則在臉書透露，她一開始是替醫護人員傳話，結果賈永婕在3秒內立刻回覆她：「太棒了！好，我來！」賈永婕還在幾個小時內，就把百台現貨掃光。

謝小蜜發長文還原與賈永婕的對話，她原本是替資深護理人員的姊姊轉達，表示前線醫院最需要的醫療資源其實是HFNC，簡稱「救命神器」，但一台要價不斐，公家採購依法走流程需要很多時間，無法及時救命，謝小蜜便鼓起勇氣問賈永婕「行有餘力是不是可以結合眾人之力捐這台救命神器？」

賈永婕得知後，立刻回她「太棒了！好，我來！」接著就打電話和謝小蜜確認，從提起這件事到決定開始行動，只有10幾分鐘，謝小蜜直呼：「老實說我當時驚呆了，完全超現實感」，幾個小時後，賈永婕便告訴她已經募到100多台現貨，其它的也已經請廠商加班、空運來台「因為，死神沒有休假，醫院沒有休假，廠商就不能休假！」

賈永婕的熱血行動讓謝小蜜相當佩服，至於有部分聲音痛罵政府慢半拍、賈永婕打臉政府等，謝小蜜則表示，不管是永婕、資深姊姊、或是擔任傳話筒角色的她，都只是單純的想挺醫護挺台灣「甚至就是因為想挺政府，跳過繁瑣的採購程序，才會火速做這件事，我們都非常明白，民間的捐贈就是最直接快速的送達前線，誰還有那個心思這時候還在想著要算計要打臉？！」，謝小蜜強調：「我們的共同敵人是病毒，這場戰役我們都在戰場上」，沒有人可以置身事外。