全球新冠疫情仍嚴峻，台大醫院婦產科名醫施景中表示，看新聞發現英國人死於印度變種病毒株中，有三分之一施打過兩劑AZ疫苗，認為印度變種病毒早晚會來敲台灣國境的門，呼籲指揮中心強化邊境，將保護力較好的mRNA疫苗優先配給邊境守護的第一線醫療人員。

施景中昨（14）日於個人臉書表示，晚間看外電新聞發現，英國死於印度變種病毒株中，有三分之一的人施打過兩劑AZ疫苗，他舉了台灣這一波社區感染為例，源頭可能就是4月中，機師在國外被傳染帶回，進而散播到全國，導致目前的慘況。

施景中也引述葉庭瑜醫師的看法，印度變種病毒早晚會來敲台灣國境的門，若現在不做防範，等擴散到境內，「那會是怎樣的景象？」認為目前除了提出疫苗施打的順序、間隔最佳化，也應該強化邊境。

施景中說，在國境守護的第一線醫療人員、機師、空服員等邊境相關工作人員，希望政府優先配給mRNA疫苗，因為AZ疫苗對印度變種病毒株的保護力，不如mRNA好，目前國內只有7.5萬劑莫德納，政府優先分配給醫護，並未優先給邊境人員，但機師等邊境人員目前歸到第三類施打順序，這批疫苗應該可以施打，但打的卻是AZ。

施景中呼籲，請指揮中心在考慮超前部署，以手上目前僅有的武器，盡可能一切防範印度變種病毒株，最高指揮官必須布局一個不會全盤皆輸的方法。

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