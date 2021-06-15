包括谷歌、臉書與亞馬遜在內的美國7家科技巨頭，敦促美國證交會（SEC）要求企業定期向股東揭露氣候相關消息。

谷歌母公司Alphabet、亞馬遜、Facebook、英特爾、Salesforce、eBay與Autodesk，11日聯合致函證交會主席詹斯勒（Gary Gensler），要求證交會下令企業定期公布氣候相關消息。

7家科技企業在信中寫道，「揭露氣候相關訊息是確保企業遵守氣候承諾，追蹤對抗全球暖化的進展，以及建立繁榮的淨零排放經濟的關鍵。」