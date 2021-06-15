美科技7巨頭 敦促SEC要求企業揭露氣候資訊 09:022021/06/15 工商 顏嘉南 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 包括谷歌、臉書與亞馬遜在內的美國7家科技巨頭，敦促美國證交會（SEC）要求企業定期向股東揭露氣候相關消息。 谷歌母公司Alphabet、亞馬遜、Facebook、英特爾、Salesforce、eBay與Autodesk，11日聯合致函證交會主席詹斯勒（Gary Gensler），要求證交會下令企業定期公布氣候相關消息。 7家科技企業在信中寫道，「揭露氣候相關訊息是確保企業遵守氣候承諾，追蹤對抗全球暖化的進展，以及建立繁榮的淨零排放經濟的關鍵。」 近百家股東會 搶解禁首周召開 CNN：廣東核電廠氣體外洩 法國合資企業向美求援 #聯合 #氣候 #SEC #相關消息 #證交會 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 西門子歌美颯亞太區離岸風電營運發展總部董事長倪邇思 風電國產化推手 眼光放遠20年 04:102021/06/14 企業經營 大陸、台灣、馬來西亞疫情再燒 外媒警告2大供應鏈慘了 17:032021/06/14 財經 穆斯克點火 比特幣飆上4萬美元 04:102021/06/15 全球財經 加州恐迎來史上最嚴重乾旱 竟不用限水的秘訣曝光 08:202021/06/14 財經 Azimut Group看好大陸醫藥、科技股 21:282021/06/14 財經 中長線逢回分批佈局 美國創新成長及價值補漲題材 14:042021/06/14 財經 《櫃買市場》4檔社會責任債 發行餘額39億元 08:532021/06/15 財經 G7宣言牽制陸 韓：文在寅參與會議未提及 15:302021/06/14 國際 1分鐘讀財經》台積電布局先進封裝 接單旺到年底 08:112021/06/14 財經 G7公報點名中國 籲尊重新疆人權香港自由 04:102021/06/14 產業財經 資管巨頭壓寶陸港科技、醫藥 04:102021/06/15 全球財經 財經熱門新聞 打國產疫苗不能出國白打？高端7字回應一針見血 - 財經 不斷更新》主力倒貨？高端第4根漲停打開 暴跌逾6％ - 要聞 勞工紓困貸款15日開辦 銀行線上備戰 - 財經 全球瘋造船 貨櫃三雄添馬力 - 財經要聞 - 工商時報 台積電17日除息 股價先站回600元 專家指這時點後買盤會更踴躍 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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