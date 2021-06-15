一名高雄人夫在105年間，瞞著妻子在外偷偷與一名越南籍女子交往，越籍小三事後懷孕產子，才得知孩子的爸竟然已經有婚姻關係，小三生下小孩後，多次在臉書PO與人夫的擁抱親密照放閃，甚至不惜花錢向戲院買下片頭廣告，播放她與人夫私生女兒的照片，正宮發現後精神面臨崩潰，但一審判決小三事前並不知情，因此判賠2萬4千元，高雄高分院認為小三行徑過於囂張，判決她必須再賠9萬6千元。

根據判決書記載，人夫因為工作關係，結識越南籍女子，兩人於2016年間發生性關係，小三並在隔年5月底產下一名女嬰，正宮發現丈夫偷吃又私下生有一女後，精神完全崩潰，必須長期就醫，憤而求償精神撫慰金60萬元。

法院審理時，小三證稱，她在懷孕三個多月，即105年11月間才知悉男方有配偶，她貼文是要讓大家知道自己的女兒有父親才PO的。當她懷孕7、8個月時，去男方家裡，正宮就知道她已經懷孕。

但一審法官認為，當初人夫刻意隱瞞已婚，因此判決小三僅須賠償24,000元，但正宮不服上訴。

人夫向法官表示，一開始交往，小三曾有問他是否結婚沒，當時就據實以告說已有老婆，也跟小三說過老婆的事情，一開始就有跟女方說我不可能跟老婆離婚，我在電話上顯示我太太名稱，電話中都會講小萍，也跟被女方提過結婚很久都沒有小孩一事。

高院審理後認為，斟酌人夫自92年間結婚多年後始產育一子，小三與人夫交往時原雖不知悉正宮與丈夫婚姻關係，但在105 年11月間既然已知悉男方有家室，卻仍於產子後在社群網頁故意PO出親密照片，形同示威，對多年未育，且在小三懷孕後，自己也生育一子之正宮身心之打擊巨大，依此判賠9萬6千元。