小編今天（15日）精選5件不可不知的國內外財經大事。Alphaliner截至14日最新統計，地中海航運、長榮海運、達飛海運、萬海航運等造船造櫃量驚人，其中，地中海航運總運力很快有機會擠下馬士基拿第一，長榮躋身TOP5在望。

【1】全球瘋造船 貨櫃三雄添馬力

運價瘋漲讓航商海賺，全球船公司2020年獲利是過去十年總和，2021年首季多家船公司獲利超過2020全年，在銀彈充足下開啟新一輪造船、造櫃競賽！已知有多家船公司宣布分批投入逾10億～30億美元造船造櫃，據VesselsValue的資料，今年前五月全球新造貨櫃船訂單逾208艘，總價逾163億美元，約當2019年、2020年的兩倍。

【2】台股攻破前高17311點 緊盯兩風向

外資在台年度三大論壇盛事之一的瑞銀台灣論壇（Taiwan Virtual Conference 2021）即將登場，最大權值股台積電將在17日除息，恰逢台股頂著國內疫情、外部通膨疑慮考驗，仍硬挺站上17,200點，國際資金接下來能否一改先前賣多於買慣性，重新投入台股優質標的，全市場緊盯。

【3】內需市場一片淒涼 明年基本工資擬凍漲

今年從4月底開始，國內新冠疫情升溫，打亂原本一片榮景的經濟氛圍，本來在年初本土疫情大爆發之前，預料今年基本工資有機會小幅調漲，但最近受到本土疫情干擾、重創內需市場，服務業因歇業、停業而叫苦連天之際，明年基本工資恐難調漲，凍漲機會極大。

【4】蘋果強化生物辨識功能 IC設計搶商機

蘋果（Apple）將生物辨識技術導入終端裝置上正引領全球市場發展，舉凡先前指紋辨識，到後來臉部辨識，使三星、OPPO及vivo等品牌大廠都相繼跟進，現在外媒更指出，蘋果未來規劃強化生物辨識以降低使用密碼頻率。法人預期，切入生物辨識技術的義隆、敦泰及神盾等IC設計廠可望持續大啖相關商機。

【5】G7峰會大陸議題吵翻天 德義與美英不同調

G7英國峰會13日閉幕，會後發表的公報在人權和疫情等議題多次針對中國，並首次將台海議題列入G7公報。然而，據美國媒體報導，在G7峰會中，挺美和親中壁壘分明，雙方陣營為中國議題出現爭執，會議室還一度因此「斷網」。