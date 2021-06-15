確診者在檢疫旅館的窗邊向醫護致謝，這回還兩手比讚。（翻攝臉書粉專「台北慈濟醫院」）

國內新冠肺炎疫情緊張，累計確診數突破1萬3千人，14日公布死亡案例達452人，各地醫院人滿為患，而台北慈濟醫院分享，有確診者見到醫護人員交班的身影，連忙在窗邊比出讚或敬禮，讓醫護看了為之動容。

台北慈濟醫院13日在臉書粉專分享，有日晚間醫護在進行檢疫旅館的交班時，旅館的窗戶突然有黑影在晃動，抬頭一看才發現，確診者拚命地在窗邊揮動著雙手，並擺出標準的敬禮姿勢向他們致謝。

另外一張圖片還可見到，確診者雙手比出讚，高舉在頭部的畫面，雖然看不清確診者的表情，但光是人影的樣子就傳遞出感謝之情，帶給醫護相當大的鼓勵，台北慈濟醫院也表示當時在場的工作人員看了都欣慰地笑了，仿佛有一股暖流淌入心田。

台北慈濟醫院表示，在大家的努力下，他們所負責的檢疫旅館已有235名住戶平安解隔離返家，希望大家持續地待在家，就是對醫護最好的支持。文章曝光後，不少網友回應，「雖有距離，卻有著讓人心貼心的感動......」、「好感動」、「好溫馨的畫面」。

中央流行疫情指揮中心14日公布，新增185例本土確診，另個案中新增15例死亡，累積總死亡人數452人，累計確診數為13106人；而自5月11日至6月12日公布的11547位確診個案中，已有5802人解除隔離，解隔離人數達確診人數50.2%。