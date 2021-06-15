國產高端疫苗日前宣布二期解盲成功，已緊急向衛福部申請緊急授權（EUA），力拚7月供應國內施打，同時也積極拓展海外市場。今有消息傳出，高端已與巴拉圭國立亞松森大學醫學院（FMC）簽署備忘錄（MOU），將在當地展開三期臨床試驗。

《鏡週刊》今報導，表示獨家取得相關文件，依其文件內容顯示，FMC與高端的MOU內容提到，FMC有興趣在把拉圭組織及執行高端的疫苗臨床試驗。報導稱，知情人士透露，雙方計畫採取「免疫橋接」（immuno-bridging），將以小規模進行，而非傳統的3萬人三期臨床試驗，預計年底完成，相關資料也已送往當地衛生單位。

該報導亦指出，菲律賓衛福部食藥署已致函我方，表明有意直接採認我EUA，只要國產疫苗申請通過我方EUA，有機會直接在菲律賓施打，不需再進行三期臨床試驗。報導引述「知情人士」表示，前述國家願與台合作，主因之一是當地疫情嚴重也需疫苗。

此外，有關外媒報導指出，美國食品藥物管理局（FDA）很可能不再核發任何疫苗EUA。衛福部長陳時中昨表示，FDA此舉可以預期，未來國產疫苗可依照世衛組織（WHO）擬定的免疫橋接方式，或透過第三期臨床試驗，取得國際認可。