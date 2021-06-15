防疫待在家必須自得其樂！1名網友使用「榴槤皮」製成拖鞋，儼然變成「天堂路隨身版」，照片曝光後原PO的家人還真的試穿上行走，不過才起身不到1秒即痛得大喊，連忙要身旁的人攙扶；許多網友也笑說，「以前是叫老公跪榴槤，現在是直接穿榴槤了嗎」、「血液循環還是血流如注」、「給防疫期間趴趴走的人穿」。

1名網友在臉書「爆廢公社公開版」發文表示，他的家人日前因為防疫在家中太過無聊，竟異想天開拿「榴槤皮」當作拖鞋；照片中他的家人將吃完的榴槤皮戳上3個洞，並用粗繩穿過後，果皮上即有2條鞋帶，變成貌似日式木屐的款式；原PO事後將成品公開，竟真的有人親身穿上。

1名網友使用「榴槤皮」製成拖鞋，儼然變成「天堂路隨身版」，照片曝光後原PO的家人還真的試穿上行走，不過才起身不到1秒即痛得大叫。（圖／翻攝自臉書「爆廢公社公開版」）

原PO之後還在留言處公開家人試穿「榴槤鞋」的影片，影片中他的家人身旁揭站著其他人幫忙攙扶，但穿上鞋後僅站起不到1秒就隨即坐上，表情更是張大嘴巴、五官緊縮一起，看似相當痛苦，並大喊「不行，這根本站不起來」，周圍的家人也哄堂大笑。

許多網友也留言笑稱，「這給小屁孩穿最適合，媽媽拿棍子用走的都追得到」、「這不只是按摩，已經算針灸了」、「老公又做錯事了嗎」、「血液循環還是血流如注」、「可以量產來給防疫期間趴趴走的人穿」、「天堂路隨身版」、「以前是叫老公跪榴槤，現在是直接穿榴槤了嗎」、「很難分辨腳臭還是榴槤臭」。