恩智浦半導體宣布，推出恩智浦Trimension系列旗下的beta版超寬頻開發工具，這些工具可與支援U1晶片的Apple產品相容，該beta測試版開發工具將幫助開發者啟動創新應用設計，可與包含iPhone和Apple Watch等支援UWB的Apple產品進行互動，進而推動創造更精準、方向感知應用體驗的能力。

恩智浦表示，UWB提供空間感知能力，可稱為資訊數據的新維度，以極高的精確度讓裝置瞭解自身和其他裝置的相對位置，提供寶貴的定位背景資訊。透過Apple的Nearby Interaction通訊協定和API，開發人員可運用UWB的空間感知能力創造應用，其能讓配件只要靠近內建U1的 iPhone或Apple Watch，就能彼此溝通。

恩智浦開發工具以恩智浦Trimension SR150與SR040為基礎，該專屬UWB物聯網(IoT)產品組合能自主運行UWB，所有韌體皆在晶片上執行。所有PHY/MAC作業皆在UWB積體電路上根據FiRa聯盟規格處理，幫助開發者快速推出解決方案。

恩智浦透過與區域合作夥伴的合作，提供越來越多可使用Apple Nearby Interaction通訊協定的開發工具。村田製作所的UWB開發套件支援多種IoT裝置進行定位或設定多個UWB錨點。恩智浦亦與MobileKnowledge合作，進一步提供具備Arduino連接器的UWB開發套件，將UWB功能導入物聯網裝置，例如使用鈕扣電池供電的追蹤器和標籤等。

恩智浦半導體執行副總裁暨安全與連接業務總經理Rafael Sotomayor表示，Trimension開發工具現今即能幫助開發者發揮Apple Nearby Interaction通訊協定和API的完整潛力。我們精選的開發工具已經準備好推動下一階段UWB發展，進而加速實現能進行預測和自動化，並滿足人們的需求。