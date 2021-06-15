【旅奇傳媒/記者-徐意雯】日本旅行對於許多國人來說有如家常便飯，想更深度體驗日本文化，不妨選擇參加各地的傳統祭典。而民俗舞蹈經常是祭典其中的一部分，愛知縣設樂町就有兩個以傳統舞蹈為主的重要祭典，在每年2月的第二個周末先後舉行。連續兩天舉辦的祭典對於遊客安排行程上非常便利，此外，這兩個祭典不但是是國家指定重要無形民俗文化財，背後的故事更是別有一番趣味！

▌田峯田樂（2月第2個周六8:00-22:00）

田峯田樂由「晝田樂」、「夜田樂」及「朝田樂」三段舞蹈所組成，用來祈禱五穀豐收。分別為早上8點、下午4點跟晚上9點開始，在高勝寺（田峯觀音）裡，進行2小時、4小時跟1小時的表演儀式。 其中最吸引人的就是時間最長的「夜田樂」，這是模擬農耕作業的表演，從插秧、犁田到豐收，全部用舞蹈表現，類似經典遊戲「超級比一比」，這樣的傳統舞蹈在現代已經非常罕見了！

▲「夜田樂」舞蹈中，表演著耕種中的「翻田」一景。 圖：愛知縣東三河廣域觀光協議會／提供

朝田樂則是在篝火前跳的面具舞，舉行時間為夜間9點至10點。明明最晚舉行卻被稱為「朝田樂」?也許你也有這樣的疑問。不過一切都很合理，因為在過去這支舞蹈會一直跳到早上，所以才取名為朝田樂，可說是場徹夜慶祝的古代版派對。

▲在過去朝田樂的開始時間更晚，結束時天已濛濛亮，故被稱為朝田樂。 圖：愛知縣東三河廣域觀光協議會／提供

▌田峯觀音奉納歌舞伎（2月第2個周日11:00-19:00）

中國古代有六月雪為人洗刷冤屈，設樂町這裡也有六月雪救人一命！從前村人為了重建寺廟卻誤砍幕府領地──段戶山上的樹木，深怕被問罪的村民便跑去向田峯觀音祈求：「就算村裡只剩三戶人家，我們也會繼續奉納歌舞給神明，請救救田峯的村子。」

也許是祈禱真的靈驗了，在官員前來查案的農曆6月之時，當地竟然下起大雪，厚厚的積雪甚至覆蓋了被砍伐的樹木。因此官員覺得不可能會有人在天寒地凍中上山砍樹，便草草結束調查離開，讓村民們躲過一劫。為了感謝菩薩保佑，村民們從此之後履行諾言，甚至在戰爭期間也堅持每年奉納歌舞伎給田峯觀音。

而上場的表演者並非專業演員，皆由當地的人們親自上陣，從小學生到來當地留學的外國人都有，是容易親近又難得一見的可愛農村歌舞伎。

▲歌舞伎相較於舞蹈，更重視的是戲劇內容，就算聽不懂，也能從肢體語言猜出一二。 圖：愛知縣東三河廣域觀光協議會／提供

▲田峰観音是當地人的信仰中心，田峯田樂跟觀音奉納歌舞伎都在此舉行。 圖：愛知縣東三河廣域觀光協議會／提供

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