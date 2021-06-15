日本贈台的124萬計AZ疫苗在今(15)日正式開打。圖為疫苗示意圖。（路透）

【LIVE直播】124萬劑疫苗開打 全國防疫會議會後記者會｜2021.06.15

儘管台灣新增的本土病例連兩日降到200人以下，但疫情仍然嚴峻，急需儘快施打疫苗以控制疫情；而日本在4日贈與台灣的124萬劑AZ疫苗今日起大規模開打，防疫副指揮官陳宗彥今日在全國防疫會議後召開例行記者會，預料將會對此進行相關說明

國產高端疫苗日前宣布二期解盲成功，已緊急向衛福部申請緊急授權（EUA），力拚7月供應國內施打，同時也積極拓展海外市場。今有消息傳出，高端已與巴拉圭國立亞松森大學醫學院（FMC）簽署備忘錄（MOU），將在當地展開三期臨床試驗；報導還指菲律賓表示願接受我國產疫苗。

針對該消息，陳宗彥指出，相關國產疫苗的廠商都有找尋國外國家進行合作，而除了菲律賓外是否有其他國家申請合作，還需要再作了解。

而針對大陸國台辦指出有6.2萬台灣人在大陸接種疫苗；對此，陳宗彥指出，目前台灣人赴陸的數據都相當穩定，每天從4百人到5、6百人不等，目前看來是相當穩定，並沒有出現赴陸潮。