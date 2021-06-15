儘管台灣新增的本土病例連兩日降到200人以下，但疫情仍然嚴峻，急需儘快施打疫苗以控制疫情；而日本在4日贈與台灣的124萬劑AZ疫苗今日起大規模開打，防疫副指揮官陳宗彥今日在全國防疫會議後召開例行記者會，預料將會對此進行相關說明
國產高端疫苗日前宣布二期解盲成功，已緊急向衛福部申請緊急授權（EUA），力拚7月供應國內施打，同時也積極拓展海外市場。今有消息傳出，高端已與巴拉圭國立亞松森大學醫學院（FMC）簽署備忘錄（MOU），將在當地展開三期臨床試驗；報導還指菲律賓表示願接受我國產疫苗。
針對該消息，陳宗彥指出，相關國產疫苗的廠商都有找尋國外國家進行合作，而除了菲律賓外是否有其他國家申請合作，還需要再作了解。
而針對大陸國台辦指出有6.2萬台灣人在大陸接種疫苗；對此，陳宗彥指出，目前台灣人赴陸的數據都相當穩定，每天從4百人到5、6百人不等，目前看來是相當穩定，並沒有出現赴陸潮。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。