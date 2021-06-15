6月14日，北約國家領導人在比利時首都布魯塞爾舉行峰會並發表公報，稱中國對基於規則的國際秩序和與北約安全相關的領域構成了「系統性挑戰」。中國駐歐盟使館評論，呼籲北約停止冷戰思維，理性看待中國發展，停止渲染各種形式的「中國威脅論」，把更多精力用在推進對話與合作的正道上。

北約峰會在公報中提及中國的「脅迫性政策」、迅速擴大的核武庫，以及軍事現代化「不透明」等問題。公報同時表示，北約將在可能的情況下與中國保持建設性的對話，在應對氣候變化等共同挑戰方面與中國接觸。

中國駐歐盟使館對此表示，注意到北約布魯塞爾峰會公報有關涉華內容。北約稱中國構成了所謂「系統性挑戰」，是對中國和平發展的詆毀、對國際形勢和自身角色的誤判，更是冷戰思維延續和集團政治心理作祟。

中國駐歐盟使館重申，中國始終不渝奉行防禦性國防政策，推進國防和軍隊現代化是正當合理、公開透明的。2021年，中國國防預算為1.35兆元人民幣（約合2090億美元），GDP佔比約為1.3％，不到北約的「及格線」。

「相比之下，北約30國2021年軍費總額預計高達1.17兆美元，佔全球軍費總額的一半以上，是中國的5.6倍。」中國駐歐盟使館指出，「到底是誰的軍事基地遍布全球、誰的航母在四處炫耀武力？全世界人民都看得很清楚。」

中國駐歐盟使館表示，中國的核武器數量與美國等北約國家完全不在一個量級。據瑞典和美國等國智庫統計，北約成員國核彈頭數量是中國的近20倍。中國始終恪守任何時候、任何情況下不首先使用核武器，明確承諾無條件不對無核武器國家和無核武器區使用或威脅使用核武器。

中國駐歐盟使館質問，不知道致力於「和平、安全與穩定」的北約及有關成員國能否作出和中國一樣的承諾？

中國駐歐盟使館重申，中國始終致力於和平發展，但永遠不會忘記中國駐南斯拉夫使館被炸的歷史慘劇，永遠不會忘記同胞家破人亡的人間悲劇。

中國駐歐盟使館強調，中國永遠不會放棄維護和平的權利，將始終堅定不移地捍衛自身主權、安全和發展利益。中國會始終密切關注北約戰略調整，始終密切關注北約對華政策調整。中國不會對誰形成「系統性挑戰」，但如果誰要對中國進行「系統性挑戰」，中國不會無動於衷。

中國駐歐盟使館呼籲，中方奉勸北約理性看待中國發展，停止渲染各種形式的「中國威脅論」，不要將中國的正當利益和合法權利作為操弄集團政治、人為製造對立、刺激地緣競爭的藉口，把更多精力用在推進對話與合作的正道上，多做真正有利於維護國際和地區安全與穩定的事。