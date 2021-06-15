(09:45)

高端疫苗股價今(15日)再度出現戲劇性發展，開盤以303元的第4根漲停開出後，9點20分漲停打開，股價翻跌至258元，到了9點40分這一盤，股價更被殺到跌停，報248元，大跌27.5元，高端大股東基亞、云辰也跟著被打入跌停。

高端股價從接獲政府訂單開始連續6根跌停後，突然打開跌停，並急拉至漲停，再到解盲後續漲，戲劇性地發展備受國人矚目，金玉峰投顧總經理周銘聰稍早分析指出，國內外疫苗會陸續到貨，疫情會走緩，生技水深，業績才是王道，需仔細評估。高端在2019年底時，股價約在30元左右，2021年5月股價最高已至417元，一年半漲幅超過13倍以上，然後417元反轉股價連跌6根跌停板，解盲前夕先拉了兩根漲停板，市場將獲得政府標案500萬劑，以及可望獲得食藥署緊急使用授權(EUA)的利多，又一次反映在股價之上，305~318元注意封頂反轉，小心回跌162元。

(09:25)

備受矚目的高端疫苗股價今(15日)開盤以303元的漲停開出，現在漲停已經打開，並翻跌至258元，下跌17.5元，跌幅6.35%。

美股周一漲多跌少，台股今(15日)開盤以17279.70點、上漲66.18點開出後，指數走高站上17300點，觸及17362.22點，指數漲逾百點，台積電開盤以607元、上漲5元開出，高端疫苗雖然有傳出美國不再給緊急使用授權(EUA)的利空消息，但開盤仍以303元的漲停開出，亮出第4根漲停，股價也回到300元以上。

美國食品藥物管理局(FDA)傳出不再給新冠疫苗緊急使用授權(EUA)，外界憂心恐將影響高端等國產疫苗前景，中央流行疫情中心指揮官陳時中表示，研判可能是美國認為疫苗數量已足夠，不需要再透過EUA爭取疫苗數量，這點可以想像得到，未來國產疫苗將透過大規模三期臨床試驗，來爭取國際認同。

美股標普500指數與那斯達克指數周一創下收盤新高紀錄，市場等待FOMC會議的召開，觀望氣氛濃厚，道瓊工業指數收盤下跌85.85點(或0.25%)，收在34393.75點，標普500指數終場上漲7.71點(或0.18%)，收在4255.15點，那斯達克指數收盤上漲104.72點(或0.74%)，以14174.14點作收，費城半導體指數終場上漲45.28點(或1.41%)，收在3255.34點。台積電ADR收盤上漲2.32%，聯電ADR也上漲0.63%。

台股上周五(11日)在電子權值股領軍下開高震盪，台積電重返600元，航運股再度揚帆，加權指數收在17213.52點，上漲54.3點，周線連4紅，市場等待FOMC會議結果，法人表示，目前台股與美股連動度高，因此後續將觀察美股表現以及美國聯準會(Fed)貨幣政策變化，何時宣布縮表計畫與時間，不僅牽動全球金融市場，也將影響台股後續走勢。