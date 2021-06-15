NBA最快在下個球季（2021-22）就要開始管制「不自然投籃動作」，根據美媒ESPN記者沃洛納斯基(Adrian Wojnarowski)報導，聯盟競賽委員會本周正式開會討論此事，他們製作影片舉例哪些是常見的不自然動作。這是籃網隊哈登(James Harden)、老鷹隊崔楊(Trae Young)的拿手好戲，他們在投籃時會刻意伸展肢體、往前跳往後跳，沾黏防守球員以賺取罰球機會。

報導指出，這種進攻球員買犯的行為已經逐漸深入整個聯盟，產生許多不利的影響。防守球員有時候沒怎樣就被吹犯規，因此讓教練、球員對裁判日益不滿，甚至造成各隊球員之間的仇隙。現行的規定就是偏袒進攻方，對於進攻一方保護過頭的結果就是出現一堆爆炸性的進攻數據，減損防守球員和戰術的價值。

另一方面，原本是明星球員才在濫用的「黑哨護體」，聯盟擔心已經蔓延到一般球員身上，大家有樣學樣，任何人做出這些不自然投籃動作都有機會買到犯規。球迷也普遍排斥這些動作，球團被迫向聯盟反應問題並檢討改善。

競賽委員會將召集一部分老闆、總管、總教練、球員、裁判共同商討，投票決定哪些屬於不自然的投籃動作，以遏止這股歪風，最快將於8月的夏季聯盟開始試行投籃新規定。當然這不會影響到目前進行中的季後賽，哈登、崔楊都還在賽事中，這可能是他們最後一次使用這些不光采的招式了。