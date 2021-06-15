越南籍一名女子小阮(化名)，因為工作關係結識阿浩(化名)，二人互有好感，進而發生性關係，小阮懷孕3個月才知道阿浩已婚，但仍多次在臉書PO2人親密照，生下女兒後，還在戲院螢幕播放抱著女兒的母女照。阿浩的妻子不甘婚姻遭小阮破壞，還對她公開對挑釁，憤而對小阮提告求償100萬元。高雄分院審理後認定小阮是小三，判決再賠償9.6萬元，加上1審的2.4萬元，小阮這段感情共付出12萬元代價。

正宮控訴，小阮與丈夫因為業務關係認識，2人背著她偷偷交往，還在2016年間發生性關係，小阮隔年5月生下女嬰，因為婚姻被小阮介入，讓她在親友面前臉上無光，氣得對小阮提告求償60萬元精神撫慰金。

小阮挨告後不僅未與阿浩斷絕關係，還在2018年5月至2019年12月期間，在臉書8次PO出2人的出遊與慶祝女兒滿周歲的親密照，甚至標註「爸爸有沒有愛我？」等語，正宮不堪精神折磨，再對小阮求償40萬元，總計100萬元。

小阮被告後辯稱，她懷孕3個月才知道阿浩已婚，在險書與戲院PO親密照，是想讓大家知道女兒有爸爸，而且懷孕7、8個月時，有去阿浩家，他的妻子也知道她懷有阿浩的孩子，因而拒絕賠償。但一審高雄橋頭地院仍判決小阮應賠償正宮2.4萬元，小阮不服上訴。

2審合議庭調查後認為，小阮懷孕3個月就知道阿浩已婚，卻於產後在臉書PO出親密照，形同示威、嗆聲，對後來才生下1子的正宮來說，已造成身心莫大打擊，產下女兒後還在戲院大螢幕上播放母女照，加重對正宮的打擊與痛苦，最終判決小阮需再賠償9.6萬元定讞。