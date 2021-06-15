櫃檯買賣中心於110年4月29日發布永續發展債券作業要點，新增社會責任債券櫃檯買賣制度，截至6月8日止，流通在外檔數已計有4檔，發行餘額為新台幣39億元，而Shinhan Card公司已於110年5月20日取得社會責任債券資格認可，預計6月23日發行3億美元，該公司將成為國內首家發行社會責任債券之外國機構。

為擴大國內永續發展債券商品範圍，建立更完整的永續發展債券商品櫃檯買賣制度，以提供市場參與者更多符合ESG投資精神之籌資與投資工具，進而協助國內外企業透過國內債券市場工具落實企業社會責任，促進環境及社會的永續發展，櫃買中心已於110年4月29日發布「永續發展債券作業要點」，除新增社會責任債券資格認可機制及相關管理規範外，亦整合國內綠色債券、社會責任債券及可持續發展債券相關規定為永續發展債券制度專板，並於5月18日正式啟動。

櫃買中心表示，櫃買中心於110年4月29日發布永續發展債券作業要點，新增社會責任債券櫃檯買賣制度，截至6月8日止，流通在外檔數已計有4檔，發行餘額為新台幣39億元，發行人包括三家本國銀行及一家民營生產事業，本國銀行為中信銀、永豐銀行及凱基銀行，其中，中信銀與永豐銀行皆發行新台幣10億元，而凱基銀則發行新台幣7億元，三檔債券皆於110年5月18日發行及上櫃，所募資金皆運用於符合社會效益投資計畫之放款，而民營生產事業則為遠東新世紀公司，該公司於110年5月24日發行新台幣12億元，所募資金主要用於符合社會效益投資計畫支出及償還其債務。

再者，Shinhan Card公司已於110年5月20日取得社會責任債券資格認可，並預計6月23日發行3億美元，該公司將成為國內首家發行社會責任債券之外國機構；自櫃買中心推出社會責任債券制度以來，短短不到兩個月的時間，社會責任債券發行規模即突破新台幣100億元，此外，後續仍有本國銀行規劃發行，發行規模成長可期。

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