台灣新冠疫情持續延燒，截至昨（14）日已累計1萬1898人確診、452人死亡。國民黨前立委孫大千質疑，到底是誰在集體屠殺台灣人民？並一一點名，「一個也不要想跑掉」。

光是這波疫情自5月11日爆發以來，累積1萬1802人確診、440人死亡，致死率3.7％，高出全球平均；而整體累計死亡數至昨則已有452人。孫大千今在臉書直言，到底是誰在集體屠殺台灣人民？是那個因為派系利益，破壞疫苗採購的人；是那個針對疫苗採購沒有超前部署的人；是那個推動3+11制度的人；是那個拍板定案3+11，卻連會議記錄都沒有的人；是那個沒有好好處理諾富特飯店混居的人。

孫大千接著點名，那個不願意提早規劃方艙醫院的人；那個打死都不推動普篩制度的人；那個針對疫苗捐贈還要推三阻四的人；那個硬逼台灣人民去施打只通過二期試驗的國產疫苗的人；那個讓台灣人民用最貴的價錢去買一支無法對抗變種病毒的國產疫苗的人，還有那些在網路上只會順時中，霸凌打擊異己的人、成天在媒體上扮演側翼打手，只會歌功頌德的人、動不動就把別人抹紅的人。

對於1萬多位民眾的確診和400多條人命的犧牲，孫大千說，這筆帳都要記在這些人頭上，一個也不要想跑掉。