美股在CPI(消費者物價指數)年增率達到5%的利空下震盪走高，尤其科技股拉尾盤而10年期公債殖利率跌破1.5%臨界點，通膨的利空不再成為市場的壓力，顯然市場對於利空消息逐漸淡化；究其原因，除了市場資金仍然充沛外，另外就是經濟復甦的預期蓋過了通膨的恐懼。

台股上周五表現相對穩健，尤其是電子、傳產都有主力作價痕跡，顯示內資買盤相當活躍，不過，因為市場資金在電子、非電之間快速移動，導致短線充斥盤面、股價穩定度不高。

盤面觀察，電子比重因航運股再度轉強而跌破5成，航運股人氣旺盛，說明市場派資金還逗留在非電族，主要是切入貨櫃三雄的資金來自市場大咖，除非貨櫃股轉弱，否則電子不會正式接棒。

目前盤面結構相當紊亂，短線資金移來移去，導致市場無法聚焦，以前是傳產強、電子弱，所以資金一直向傳產移動，現在是傳產強而電子不弱，至少每天都有電子次族群輪動，是以短線資金較無方向。(倫元投顧提供)