受惠於原油價格上漲，今年第一季全球前10大上市石油公司獲利總額達到460億美元，隨著全球需求前景持續好轉，油企的營運展望可望朝正面發展，但仍需關注油價高漲的副作用，以及全球新冠肺炎疫情發展的不確定性。

受惠於今年以來大宗商品價格上揚，以及需求持續回溫，全球前十大上市石油公司埃克森美孚（ExxonMobil）、雪佛龍（Chevron）、道達爾（Total）、殼牌（Shell）、英國石油（BP）、埃尼（Eni）、挪威國家石油公司（Equinor）、盧克石油（Lukoil）、俄羅斯石油公司（Rosneft）和沙烏地阿拉伯國家石油公司（Saudi Aramco,簡稱沙烏地阿美）2021年首季合計營收年增6.6%，達到約 3870億美元，合併獲利成長85億美元，達到460億美元。

美國最大石油公司埃克森美孚今年第一季營收年增5.3%、季增27%，為591.5億美元，優於分析師預測均值552億美元。第一季淨利為27.3億美元，遠優於去年同期的淨損6.1億美元和去年第四季的淨損200.7億美元。第一季每股盈餘達64美分，遠優於去年同期的每股虧損14美分和去年第四季的每股慘虧4.7美元，並超出市場預估的每股盈餘59美分。

美國第二大石油公司雪佛龍今年第一季營收為315億美元，不如去年同期的352億美元。經調整後淨利為17億美元，較去年同期的25億美元下滑，卻是連虧3季後首次轉盈。受到疫情和德州2月的酷寒氣候影響，該公司首季煉油與化工部門獲利僅達500萬美元，較去年同期的獲利11億美元大幅減少。

受惠於原油價格從新冠疫情中復甦，法國石油巨頭道達爾今年首季淨利為33億美元，荷蘭皇家殼牌首季調整後淨利年增13%，為32.3億美元。英國石油第一季歸屬於股東獲利為47億美元，遠優於去年同期的虧損44億美元，經調整後第一季獲利為26.3億美元。

沙烏地阿美今年第一季淨利年增30%，達217億美元，並宣布股利提高40%，總金額達到188億美元。在財報揭露後，該公司執行長 Amin Nasser表示，基於能源需求的正面跡象，有信心今年營運將保持樂觀。

相較之下，2020年首季新冠肺炎疫情開始肆虐全球，世界各地相繼實施嚴格的防疫限制和封鎖措施，使原油需求和價格受到重創，根據土耳其國營通訊社Anadolu Agency彙整的數據，當時只有雪佛龍和沙烏地阿美實現獲利，總額約為203億美元，其餘八家石油巨擘總計虧損177億美元。在疫情爆發之初，國際油價最低一度殺到每桶負40美元。