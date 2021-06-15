油價持續看漲 油企「錢景」可期

受惠於需求面和供應面的樂觀消息，以及在歐美疫情降溫之下，夏季的燃油需求旺季即將到來，上周五原油價格創下數年新高，並為連續第3周收紅。

上周五美國期油價格收漲62美分或0.88%，為每桶70.91美元，創下2018年10月來新高價，盤中最高升至71.23美元；上周收漲1.9%。倫敦布蘭特期油上周五收漲17美分或0.23%，為每桶72.69美元，周線上漲1%；盤中一度站上73.07美元，創下2019年5月來新高。

國際能源署（IEA）發布6月石油市場報告，看好到明年底全球石油需求將回復到疫前水準，達到1.006億桶/日，石油輸出國組織（OPEC）與其減產盟友-即所謂的OPEC+，有必要提高產量以趕上需求復甦。

Price Futures Group資深分析師Phil Flynn表示，需求反彈速度超出供應增長，我們需要提高供應量以滿足需求，「OPEC+應該打開閥門，以保持充足的市場供應」。

Rystad Energy石油市場分析師Louise Dickson則表示，IEA報告明顯看漲的訊號不容忽視」。

高盛則看好全球持續推展疫苖接種將提振經濟活動，今年夏季布蘭特原油價格可望站上每桶80美元。

隨著經濟持續解封，另有分析師預期原油價格可能上看100美元，但也警告油價高漲可能削弱用油胃口並導致通貨緊縮，也可能誘使能源公司擴大資本支出以提高產量，這對能源產業和經濟都將帶來不利的影響。

消息人士透露，5月OPEC+減產協議執行率達到115%，甚至高於OPEC本周稍早公布的4月減產協議執行率114%。隨著需求快速復甦，OPEC+此前已經宣布5至7月將增加供油量210萬桶/日，做為逐步放寬這個空前減產計畫的一部分。

世界銀行在《全球經濟展望》報告中表示，儘管OPEC+在原油生產和供應上的克制為油價帶來支撐，但新冠肺炎疫情的後續發展及這場大流行病如何影響未來原油需求的不確定性，已削弱油價的上漲力道。基於航空燃油消耗量減少的預期，世銀預估2021年和2022年油價平均為每桶62美元。

目前全球疫情的發展呈現兩極化，北美地區在疫苖普及之下持續擴大經濟解封，中南美洲的疫情仍高燒不退，原本看似成功遏阻病毒傳播的亞洲國家爆發了新一波疫情並收緊防疫限制，而準備進一步重啟經濟的歐洲則面臨疫情可能反撲的風險。

日前德國總理梅克爾警告這場大流行病尚未結束，Delta病毒（最先在印度發現的變種病毒）入侵英國後的疫情發展的令人憂心。

英國雖然透過大規模接種疫苖，前一陣子疫情明顯緩解，但由於Delta病毒導致近日來確診數激增，且占新增病例9成以上，周一首相強森（Boris Johnson）宣布原訂於6月21日的全面解封日期延後至7月19日。

根據英國公共衛生署出具的最新報告，英國所有因感染Delta變種病毒而死亡的病例中，高達近三分之一的人已接種過2劑疫苗，亦即已經完成疫苖接種。

當地媒體報導，若按照目前染疫的速度發展，到7月中旬英國的單日確診數恐將突破8萬例。

另世銀表示其預測的主要風險在於OPEC+可能提高產量的速度，該集團目前閒置的產能高達900萬桶/日，相當於2019年全球原油消耗量的9%。48家石油和天然氣生產商擴大鑽探，也可能給油價構成風險。而較長期而言，原油和其他能源大宗商品的前景將取決於朝可再生能源過渡的步伐。

美國能源情報署（EIA）最近出具報告指出，5月布蘭特期油平均價格為68美元/桶，較1月均價上漲25%，而今年平均價格預估約為60美元/桶。