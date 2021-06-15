美國白宮10日公布，將採購5億劑輝瑞疫苗，免費提供給92個中低收入國家與非洲聯盟。對此，媒體人「逆風的烏鴉」表示，這5億劑裡台灣完全沒份，但台灣經濟富裕且「死賴老美絕無倒戈可能」，這波捐贈乃美中外交戰角力場，美國實不必對台出手，回頭看還是美國在台協會（AIT）處長酈英傑最誠實。

逆風的烏鴉13日在臉書發表文章《酈英傑比較誠實》，內文指出，酈英傑5月26日被問美國是否捐疫苗給台灣，回應台灣確診人數相對其他國家算低，且其他國家也有疫情升溫情況，美國還在擬定疫苗捐贈的原則。當時被解讀說，美國無意捐疫苗給台灣；但幾天後美國就派了軍機來台，並宣布要捐75萬劑疫苗給台灣，這也被解讀成打臉「美國不捐疫苗給台灣」的說法。

逆風的烏鴉認為，雖然美國捐疫苗給台灣，但實在稱不上對台灣特別好。首先，美國首批擬捐的疫苗是8000萬劑，給台灣的只有75萬劑，甚至不到百分之一；另外，首批捐贈有兩種，一種是直捐，一種是交給covax分配，台灣是屬於交給covax分配的，這不僅是凸顯了親疏遠近有差，他甚至懷疑75萬這數字不是美國給的，而是美國把疫苗給covax後再由covax分配的。

針對美國又宣布將捐贈5億劑疫苗，逆風的烏鴉直言：「5億劑量很大，如果8000萬劑台灣可以拿到75萬劑，五億劑分到500萬劑不為過吧？可實際上台灣可分配到多少？一劑都沒有。因為這5億劑，是只捐給92個經濟弱勢國家，92國的名單都是確定的，這次我們真的不能裝可憐去乞討了。」

逆風的烏鴉強調，美國這麼做是無可厚非的，台灣經濟富裕、沒有一個富國在疫苗上像台灣這麼不爭氣，其他國家缺疫苗是沒錢買，我們缺疫苗是不買，美國實在沒幫忙的正當性。另外，美國把重點放在窮國，這是和中共外交戰的角力場，放資源在這也是完全合理。台灣死賴老美絕無倒戈可能，人家實在沒必要出手。結論是，酈英傑講話雖然難聽，但其實是很誠實的。