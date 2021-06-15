一名家住高雄的林姓男子，在今年2月間從台北搭乘高鐵南下的途中，因隨身攜帶大型紙箱，列車長好意詢問他紙箱內物品是否為為爆竹，林男當場暴怒，竟當場對車長說他持有炸彈，高鐵立刻通報警方，等列車到左營站時，林男孩刻意將紙箱置於月台，向到場員警恐嚇稱紙箱內有炸彈，經刑事局防爆小組以X光機檢視後，確認並未藏有爆裂物，林男事後遭到函送，高雄橋頭地方法院將林男依恐嚇公眾罪，處2個月有期徒刑，得易科罰金。

根據判決書記載，林姓男子於民國110年2月25日22時15分許，搭乘臺灣高速鐵路股份有限公司857 次南下列車往左營，因不滿列車長向其詢問隨身物品是否為爆竹，竟當場於該列車第10車廂內，恫稱車掌稱：「我持有炸彈」等語，並要求列車長通知員警。

列車於晚間22時25分許抵達左營站，林姓男子將其攜帶之紙箱置於1號月台上，並對獲報到場處理之鐵路員警，嚇稱：「我有帶爆裂物」。

警方為求慎重，除了逮捕林姓男子外，也立刻通報刑事警察局防爆小組到場，以X 光查驗紙箱，確認內容物非爆裂物後，將林姓男子帶回偵辦。

法官審酌林姓男子領有輕度障礙證明，僅因不滿列車長向其詢問隨身物品是否為爆竹，公開發表如上恫嚇性言語，足使公眾安全造成危害，考量林男否認犯行，判2個月徒刑，可易科罰金。