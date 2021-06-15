台灣本土疫情嚴峻，女星賈永婕從6月起天天捐贈100個愛心便當給醫護，又在短短3天內募資9234萬購買342台「救命神器」高流量氧氣鼻導管全配系統（HFNC），被讚是「防疫女神」。其實不只賈永婕出手助醫護，季芹和王仁甫也默默行善，昨（14日）送了100個便當到台中童綜合醫院，讓急診醫師、護理人員感動不已。

急診室醫生魏智偉14日在臉書粉專發文，表示因為節目認識季芹，今天急診室收到她的愛與關心，「100個美麗的便當和手寫的感謝海報」上面寫著：「台中童綜醫院，第一線的醫療團隊們辛苦你了！芹仁希望能把關心傳遞給你們，防疫我們與你們同在！」雪中送炭的暖舉讓同仁大為感動。

魏智偉稱讚季芹「真的是人美心也美，我只能說仁甫哥真的賺到了！」季芹看到這篇文章，在底下留言回應：「謝謝魏醫師的稱讚～現在是艱難的時期，醫護人員真的是辛苦了，一點點心意希望能傳遞到關心，祈禱疫情能儘快結束。」許多網友紛紛按季芹讚，留言答謝：「我感動到了…夫妻倆太貼心」、「永遠有一群這樣的好人默默守護台灣」、「芹仁就是這麼善良有愛心」。

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防範新冠肺炎，應使用肥皂勤洗手，搭乘大眾運輸或無法保持社交距離時，務必戴上口罩！

回國若身體不適請主動通報，14天內出現疑似症狀請先撥打防疫專線，並戴上口罩儘速就醫，務必告知醫師旅遊史。

※免付費防疫專線：1922、0800-001922