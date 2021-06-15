【愛傳媒葉毓蘭專欄】謝謝賈永婕三天之內為台灣募到超過330台HFNC（高流量氧氣鼻導管全配系統），這是ICU醫護口中的救命神器，對於新冠肺炎的患者至關重要。

賈永婕6月13日凌晨在臉書發文：「救命神器HFNC就要來了！請再等我一下」，原來她透過友人輾轉接到醫護界人士告知，現在全台醫院都在搶「救命神器」的「高流量氧氣鼻導管全配系統」（HFNC），HFNC每台全配定價27萬，她的老公王兆杰第一時間就跳出來捐15台（共405萬），她更一一打電話給企業界友人，結果沒有一個人拒絕她，于美人、小S、范瑋琪也捐，其中，富邦金的蔡董事長個人就捐了110台。

這項善舉，應該更精準地說，壯舉，在短短三天之內完成，13日HFNC已經配送到各地的醫院。13日下午陳時中在例行記者會上說了「指揮中心先前採購的500台『高流量氧氣鼻導管全配系統』（HFNC），已經有200台到貨」，這段話，13日晚上蔡英文總統的臉書上也是原文照錄。

類似的問題也出現在這一個月來許多確診病例的重症患者，在醫院收治後仍然等不到瑞德西韋抗病毒的特效藥，或者是陳培哲院士口中可以減少5成死亡率的單株抗體藥物。

陳院士說過去他在指揮中心的專家會議中不計其數的建議要盡快採購單株抗體藥物，我們終於在指揮中心6月11日的新聞稿中看到要採購1000劑，只是我們目前重症的確診病例就已經超過2000名，「指揮中心已採購複合單株抗體藥物，將提供具有重症風險因子之輕中度確診個案治療使用，以降低個案轉為重症需住院之風險，協助紓解重症醫療量能。」

我想到去年2月24日在立法院協商「通嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」，第七條給指揮官幾乎和總統一樣的權力「中央流行疫情指揮中心指揮官為防治控制疫情需要，得實施必要之應變處置或措施。」，所以他們可以在去年疫情開始把所有的口罩廠商徵召組成口罩國家隊，現在連買個HFNC的救命神器，都不如民間三天可以達陣，難道還沒辦法學到教訓，繼續病毒跑得比公文快，買救命神器，不如賈永婕，提供第一線人員的防護裝備要靠民間捐獻；中研院陳培哲院士建議的救命神藥，現在的採購也是繼續重蹈疫苗採購的覆轍，這樣的行政效率在救命如救火的當下，真的都不能批評、不能監督？

作者為立委、前警大教授

照片來源：賈永婕臉書粉絲團截圖。

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