高端疫苗二期解盲成功，若順利取得食藥署的緊急授權，預計年底前能量產1千萬劑國產疫苗供民眾施打，然而高端目前並未獲得國際認證，引發施打高端可能無法出國的討論，對此，高端高層表示，首要任務是「先讓台灣人保命」，有商務出國需求的民眾，建議政府透過自行選擇疫苗廠牌的方式解決。

高端上周四（10日）宣布二期解盲成功，將向食藥署申請緊急授權（EUA），力拚7月開始施打，同時高端也會向歐盟申請三期試驗，接下來以爭取歐盟的國際認證為目標。

然而高端尚未獲得國際認證，對有出國需求的民眾而言並不方便，對此，鏡週刊報導，高端高層表示，首要任務是先讓台灣人保命，有商務出國需求者，建議政府讓人民評估可承受的副作用後，自行選擇疫苗廠牌解決。

事實上，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中先前也曾表示，國產疫苗確實有無法及時取得國際認證的風險，未來等國外疫苗陸續到位，就可開放選擇。

此外，受解盲成功的激勵，高端股價今（15日）開盤再奔漲停，連拉4根漲停，但不到1小時隨即翻黑被打入跌停，暫報248元。