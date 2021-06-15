【愛傳媒楊秉儒專欄】2021年5月14日，因為一張新冠疫苗梗圖，我被莫須有的罪名再度關入小黑屋30天，5月15日，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中宣布，雙北（臺北市、新北市）提升疫情警戒至第三級至5月28日。

5月19日，陳時中宣布因本土疫情持續嚴峻，將第三級疫情警戒範圍擴大至全國，至5月28日。5月25日，再度宣布全國三級警戒延長至6月14日，6月7日，行政院長蘇貞昌決定，全國三級警戒延長至6月28日。時至6月13日，我小黑屋服刑期滿出獄，全台灣累計12,921例確診，確診個案中437例死亡。

這437位同胞，每一位死亡的案例，都有自己的姓名、生日、生肖、星座、血型、綽號、小名；他們也都有自己愛吃的食物、最好的朋友、最愛的家人。

但是，他們在過世之前，無法親口交代遺言，沒有喪禮、沒有告別式，沒有親友陪他們走最後一哩路，甚至連至親家屬都無法看到他的最後一面。

因為他們的大體必須包著兩層屍袋絕緣密封，在24小時內火化。他們，被迫用最孤獨的方式死去。而在中央流行疫情指揮中心每天下午兩點的例行記者會，這些不幸罹難的同胞，只化為一個又一個用數字串起的案號，甚至連提都不會被提起。

他們原本可以繼續好好活著，可以繼續含飴弄孫、繼續為事業打拼、繼續與最愛的家人朋友聊天、聚餐、歡笑，規劃下一次的旅遊。但是，現在他們再也做不到了。他們只能成為一個「案號」。

其實，我們這些活著的人，都應該牢牢記住這437位同胞，還有後續可能會再增加的罹難者。因為，他們的不幸遭遇，你、我，都有責任。

現在執政的民進黨政府，當然也責無旁貸。但是，過去這一個月，當台灣新冠疫情死亡人數破百，一路攀升時，有看到蔡英文總統出來開記者會嗎？

可是當高端疫苗股價大跌，蔡英文總統卻立刻召開記者會；但是，看看過去蔡英文說了什麼？

2009年的民進黨主席蔡英文女士針對國光疫苗發表看法：「為恐國光疫苗在臨床實驗發生狀況，應該排除採購法的障礙，政府必須先行向國際市場採購疫苗。」

到了現在，2021年的蔡英文總統說：「主張堅持國產疫苗，國家疫苗是國家戰略優先項目。」

過去國光疫苗，蔡英文主席會怕實驗發生狀況，優先進口國外疫苗，而現在，高端疫苗僅實驗二期就急著簽訂採購，突然間蔡總統又變得很放心了，這到底是怎麼回事？

我相信，我真的相信蔡英文總統力挺國產疫苗，我真的相信。發展自己國家的疫苗科技產業從來就是一件好事，也是一件應該要做的事。

畢竟，疫苗是救人的良藥，絕對值得國人期待與支持。但是，在蔡英文總統與民進黨政府的眼中，國產疫苗到底是「救人的良藥」？「國家戰略優先項目」？孰輕孰重？或者根本還另有更重要的目的？

我想，絕大多數的同胞，包括我本人在內，並沒有貶低唱衰，或拒絕臺灣自行開發國產疫苗。能夠有自己的國產疫苗，不需要看別的國家臉色，像個乞丐一樣的到處搖尾乞憐，這當然很好。

以長遠眼光來說，有自己的疫苗科技產業，也符合臺灣的國際經濟與戰略利益。這點毋庸置疑。

但是臺灣人民擔心的，不是因為「外國月亮比較圓」，也不是因為「不喜歡國產疫苗」，而是你民進黨政府能不能以科學與醫學專業的角度，說服2300萬人民，這個國產疫苗打下去真的沒問題，而不是發動側翼網軍到處跟人民洗腦，成天說著類似「政府會害你嗎？」、「這麼多公務人員在審查，會騙你嗎？」、「前副總統陳建仁先生自己都親身參與第二期測試了，他會騙你嗎？」這類的話，然後實際上陳菊也趕快去打AZ疫苗了，丁怡銘也趕快插隊去打新冠疫苗了（到底是打AZ還是莫德納，他自己心知肚明。）然後一堆政治人物紛紛被爆料動用特權插隊打疫苗之後再出來鞠躬道歉。其實，真的不需要讓臺灣陷入這種窘境。看了實在覺得很悲哀。

我們擔心的，是民進黨政府在力推國產疫苗時，在科學與醫學上的嚴謹確認度。

國際疫苗（包括輝瑞及莫德納等），是在「進入三期試驗且拿到期中報告」才EUA緊急授權，第二期基本上所有的受測者都是盲測。

在解盲前，每位受測者都不會知道自己被注射的是安慰劑還是生理食鹽水。所以聖墓騎士前總統陳建仁先生說，他參與國產高端疫苗第二期測試，打完針後，身體並沒有出現不適，這只代表著「政治上的安撫作用」，但是並沒有辦法擴大解釋國產高端疫苗在「科學上的統計意義」。在科學上，3,815人進行第二期高端疫苗試驗，陳建仁代表的就只是1/3,815。

另外一個弔詭的狀況是，為何高端疫苗在二期解盲數據根本得不到生化、醫學專家的充分背書之下，就打算通過EUA緊急授權，直接拿2300萬同胞來當第三期的試驗白老鼠？

依據資料顯示，目前臺灣是全世界第一個、也是目前唯一一個想要拿「免疫橋接」來作為疫苗有效性判斷依據，並且據此發給EUA緊急授權的。

由於之前沒有任何一個國家與地區試驗成功過，所以，「免疫橋接」到底有沒有效，目前就是一個尚無解答，待探索的盲區。

陽轉率和對抗新冠病毒的防疫效用似乎不能打上等號；有抗體的濃度和對抗病毒的有效性是否真能成正比？用中和抗體替代性療效的作法是否能夠得到國際認可，這些也都還是未知數。

天知道你的抗體離開實驗室以後，在人體中實際保護效果還有多少？這些疑問，在二期盲測與實驗室測試中，都無法得到答案，只有進行三期測試才是疫苗研發最後一哩路，成本最高，但是失敗率也最高的一個環節。

其實，國產疫苗的發展時程，與能否解決眼前臺灣新冠病毒疫情困境，根本就是兩碼子事，不用賭上國人的健康與性命，來驗證此項國產新冠疫苗的產品是否開發成功。

說實話，我們也知道民進黨政府在「國產疫苗製造」這件事情上拼命的在趕進度，那就坦白向人民報告目前的開發進度，讓人民安心，而不是發動側翼與御用學者，在網路上瘋狂洗白，到處告訴我們的同胞：「二期就給EUA，緊急授權使用也沒關係。」大家都知道實際上不是這樣的。

我們當然希望高端疫苗開發成功。成功了，民進黨政府當然贏得國際聲譽，高端股票水漲船高。但是，如果失敗了呢？

如果失敗了，在臺灣又沒有足夠且有效的新冠病毒疫苗因應的窘境之下，那將會是百姓陷入萬劫不復的慘況。

為何民進黨政府不想盡辦法，自己沒能力沒關係，集合眾人之力，進口足量（3000萬劑左右）經過WHO與國際認可的合格三期疫苗給人民施打？這樣是最快，而且可以安全的將臺灣目前的新冠疫情控制下來。

至於高端疫苗，以及後續的國產疫苗，真的可以慢慢開發，走完所有國際上的測試程序，一來除了絕對的驗證疫苗的有效性與安全性之外，也才能獲得國際認證，這樣後續施打的國人才能得到疫苗護照的保證。

新冠疫苗是戰略物資，日本早就購買超額疫苗，並爭取到疫苗代工，但仍補助446億日圓給國內藥廠發展疫苗。

韓國雖然也已經爭取到疫苗代工，一樣撥了687億韓元支援藥廠開發疫苗。甚至是越南，目前越南的新冠疫情也告急，越南也積極開發國產疫苗，他們開發的國產疫苗叫Nano Covax 8，二期測試已經完成，但是越南政府並沒有直接開道給EUA緊急授權，仍然老老實實地進行第三期臨床，並且全力對外購買1億5千萬劑疫苗，雙管齊下，把人民的命當命看待。然後臺灣的民進黨政府還說這是假消息。

就算不提越南，那我們看看鄰近的菲律賓好了。菲律賓在國際上向來就不是乖乖牌，甚至敢跟美國政府叫牌嗆聲。

可是呢？美國政府答應援助菲律賓的2,282,850劑輝瑞BNT新冠疫苗，已經在2021年6月10日空運抵達菲律賓，並且由美國駐菲律賓大使本人在推特上大張旗鼓地公布這個消息；同時，菲律賓也獲得了俄羅斯的史普尼克V疫苗，以及中國大陸的科興疫苗各100萬劑。

反觀臺灣呢？臺灣還在吵誰濫用特權偷打新冠疫苗，然後送檢調偵辦！如果臺灣有足夠的新冠病毒疫苗存量，誰需要動用特權？

另外還有一個問題是，高端疫苗已經公開承諾，「未來會執行完整且符合國際標準的第三期測試」，那政府EUA的時間點，究竟是「完成二期」，還是「進入三期」呢？

這兩個時間點的選擇，可能就是差幾個月。這幾個月當中，如果沒有其他可靠的國際新冠疫苗應急，臺灣還要死多少人？

這些犧牲者有可能是你的親人，你的愛人，你的父母，你的兒女…，甚至是你自己。新冠病毒不管政治，不管藍綠紅黃白。在過去這一個月來，相信大家都已經看到實際的案例。

我們到底還要看著多少個家庭破碎？多少人痛失至親？政治從來都不能凌駕在科學之上，醫學的天職與宗旨是拯救人命。

一個政府如果不尊重科學，不尊重醫療專業，執政者如果不依程序施政，專業如果向政治投降，天知道，這將置人民於何等危險之處境！

作者為資深媒體人

照片來源：中央疫情指揮中心截圖。

●更多文章見作者臉書，經授權刊載。

●專欄文章，不代表i-Media 愛傳媒立場。