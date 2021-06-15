【愛傳媒黃珊珊專欄】陳時中部長這個月曾經多次打電話跟我說「台北市重災區，需要甚麼都會全力幫忙」，我相信了，也都以簡訊通知部長我們的需要，因為台北市守住對於中央來說也非常重要！

大家一起防疫，這場戰役才有機會勝利。但是⋯⋯直到6月11日早上與中央視訊會議，全國十幾個縣市政府都在問分配數量，中央也只大概說1-3類加長照機構+75歲以上老人數量的兩成左右，就是不告訴你具體數字⋯⋯

疫苗政策是中央權限，他們決定開放何種對象，但卻僅僅配發開放對象約兩成的數量（明知道只有兩成還要開放全部對象？），其他要地方政府自己想辦法分配，所以75歲以上長輩每十個人只有兩個有機會接種，這種開放有甚麼意義？」因為地方政府要自己面對民眾質疑⋯⋯

地方政府當然有所有長輩的名單及各年齡層的數量，但是我們不會知道中央到底要實際配發多少劑下來，一直等到6月11日下午四點才收到E-mail通知是7萬劑（但是有1.2萬劑為中央專用），台北市只能施打5.8萬劑左右，扣除1-3類與長照機構的數量，剩餘數量只能供85歲以上的長輩打完就不夠了，這才是簡單的數學問題。

所以一直都是疫苗數量的問題，中央早就可以清楚地告知地方政府分配的數量，地方政府早早可以做好準備，有甚麼不好？

拖到最後一分鐘，到底是有甚麼秘密任務？地方政府到底是敵軍還是友軍？

其他長輩可能要等下一波（AZ還有一半沒發下來），所以，這個不是數學問題，中央現在就可以告訴我們何時可以拿到下一波的數量，我們現在就可以告訴75歲到84歲的長輩哪一天可以打到疫苗，但是，這又是秘密不告訴你，要看你打的狀況才決定下一步，唉，台灣各縣市的民眾到底為何有不同地位？

早上，我又看到陳時中部長的未接來電，接了會如何，有用嗎？

再說一次，我們共同的敵人是病毒，不是彼此！任何人有私心或私慾，讓人民活在恐懼與混亂之中，必遭天譴！

作者為台北市副市長

照片來源：作者臉書截圖。

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