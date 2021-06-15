中國國家網信辦官網近日通報稱，Keep、今日頭條、騰訊新聞等129款手機應用程式（App）存在違法違規收集使用個人訊息的情況，是近月來第三次作出的有關通報。被點名的包括小米運動、騰訊新聞、抖音、百度等。

陸網信辦要求，針對檢測發現的問題，相關App運營者應當於通報發布之日起15個工作天內完成整改，逾期未整改者將依法予以處置。

陸網信辦發布《關於Keep等129款App違法違規收集使用個人信息情況的通報》表示，近期針對民眾對App非法獲取、超範圍收集、過度索權等侵害個人信息的現象反映強烈，國家互聯網信息辦公室依據《中華人民共和國網絡安全法》、《App違法違規收集使用個人信息行為認定方法》、《常見類型移動互聯網應用程序必要個人信息範圍規定》等法律和有關規定，組織對運動健身、新聞資訊、網絡直播、應用商店、女性健康等常見類型公眾大量使用的部分App的個人訊息收集使用情況進行了檢測。

檢測發現，共129款App存在違法違規收集使用個人訊息的情況，其中34款為運動健身類，27款為新聞資訊類，36款網路直播類等。存在的主要問題包括未經用戶同意收集使用個人信息、違反必要原則、收集與其提供的服務無關的個人信息等。

陸網信辦要求，相關App運營者應當針對檢測發現的問題，於通報發布之日起15個工作天內完成整改。各地網信辦指導督促本地區App運營者按要求限期進行整改，逾期未完成整改的將依法予以處置。

上月10日和21日，陸國家網信辦分別通報了84款和105款違規收集個人信息的App，被點名的App服務範圍甚廣，包括抖音、快手等短視頻類，搜狗搜索、百度瀏覽器等瀏覽器類，領英、智聯招聘等求職招聘類、騰訊手機管家──QQ微信保護、360手機衛士等安全管理類等。